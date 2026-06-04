En Guanajuato las mujeres que son madres y tienen entre 25 y 45 años reciben el apoyo económico de 6 mil pesos, así que si eres beneficiaria de la Tarjeta Rosa pero no has podido activarla, aquí te decimos cómo puedes hacerlo.
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Pasos para activar la Tarjeta Rosa 2026
Muchas de las beneficiarias ya recibieron su plástico pero aún no han podido activar la tarjeta, si es tu caso, estos son los pasos que debes seguir:
- Descarga e instala la aplicación de Banamex en tu celular
- Selecciona la opción abrir o activar cuenta
- Ingresa tu número de teléfono celular y verifica el código que te enviarán
- Captura los datos de tu INE
- Completa la información que te solicitan
- Confirma tus datos
- Realiza la validación de identidad
- Vincula tu Tarjeta Rosa
- Espera la confirmación y listo
En caso de que las beneficiarias no activen su cuenta, la Secretaría del nuevo Comienzo lo hará y el depósito se hará a finales del mes de junio.
¿Cuándo pagan el apoyo de la Tarjeta Rosa en Guanajuato?
De acuerdo con las autoridades, el calendario de pagos del apoyo de la Tarjeta Rosa 2026 es el siguiente:
- Junio: Primera dispersión de 3 mil pesos
- Noviembre: Segunda dispersión de 3 mil pesos
- Julio: Registro extraordinario para la Tarjeta Rosa
- Agosto: Entrega de tarjetas a las beneficiarias
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