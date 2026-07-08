Familia quedó atrapada en gruta por fuertes lluvias en Puebla; hay 4 desaparecidos

La gruta de Cuetzalan del Progreso, en Puebla, es un sitio turístico muy visitado; sin embargo, las fuertes lluvias que se registraron este martes en la entidad provocaron que una familia de seis integrantes se quedara atrapada dentro.

El incremento repentino del nivel del agua provocó que una familia originaria de Chignautla quedara incomunicada. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué le pasó a la familia en la Gruta de Cuetzalan,Puebla?

La tarde del 7 de julio, una familia realizaba un recorrido en el interior de la Gruta Chichicazapan. Fue entonces, que el mal clima que azotó esta región de Puebla provocó intensas lluvias que hicieron que el nivel del agua creciera y la familia no tuvo posibilidades de salir.

Familia queda atrapada en gruta de Puebla. Reportan la desaparición de cuatro integrantes de una familia en una gruta de Puebla. (Facebook)

Según las autoridades, alrededor de las 15:20, un hombre identificado como Augustín “N” logró salir de la gruta y tuvo que caminar hasta la Comandancia Municipal para solicitar ayuda, ya que las lluvias habían dejado toda la zona sin energía eléctrica y sin servicio de telefonía celular.

Cuerpos de emergencia rescatan a dos y buscan 4 desaparecidos

Tras recibir el reporte de emergencia,la Secretaría de Seguridad Pública Municipal desplegó un operativo de búsqueda y rescate en coordinación con Protección Civil y la Policía Estatal.

Hasta el momento, las autoridades reportan que fueron localizadas dos personas con vida, mientras que cuatro integrantes de la familia, dos hombres y dos mujeres continúan desaparecidos.

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