Clima extremo en Nuevo León: Onda de calor y lluvias impactarán Monterrey y San Pedro hoy

La interacción de varios fenómenos atmosféricos provocará inestabilidad en varias partes del occidente, centro y oriente del país y Nuevo León será uno de los estados más afectados, conoce cómo será el clima hoy.

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Alerta por clima extremo en Nuevo León

Hoy se tiene previsto un clima extremo en Nuevo León pues el cielo estará parcialmente soleado con ambiente brumoso en la mañana.

Pero por la tarde, el termómetro alcanzará una temperatura máxima de 35 grados y habrá probabilidad de lluvia principalmente en las zonas montañosas y al sur de Nuevo León. En la noche se prevé calor de 29 grados con cielo nublado y 10% de probabilidad de lluvia.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en Nuevo León se registrarán temperaturas de entre 35 y 40°C e intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, además de viento de componente sur de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

¿Cómo será el clima en Nuevo León y San Pedro Garza García?

En Nuevo León y San Pedro Garza García hoy se espera un clima de máximo 32°C con probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 17:00 horas.

Cabe mencionar que en el verano las temperaturas en Nuevo León son extremadamente altas y la sequía alcanza su nivel más alto entre julio y agosto conocida como canícula. Sin embargo durante esta época se pueden registrar lluvias aisladas debido a la temporada de huracanes.

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