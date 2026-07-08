Alerta Amber Jalisco: Sigue la búsqueda por Jordan Isaac García; desapareció en Guadalajara, Jalisco, tras graduación

La Fiscalía del Estado y Alerta Amber Jalisco emitieron una ficha de búsqueda para dar con Jordan Isaac Garcían Flores, un joven de 13 años que fue visto por última vez en Guadalajara, Jalisco.

Autoridades informan que el adolescente fue visto por última vez el 30 de junio de 2026, alrededor de las 14:00 horas (tiempo local) y, hasta la fecha, se desconoce su paradero.

“Alerta Amber Jalisco y Fiscalía del Estado de Jalisco en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas México, solicitan su apoyo para la difusión de la cédula informativa con el objetivo de localizar a Jordan Isaac García Flores”, se pudo leer en la cuenta de Facebook de la Fiscalía.

El caso tomó relevancia, ya que el joven fue uno de los seis adolescentes que desaparecieron tras una graduación. El pasado 6 de julio aparecieron con vida tres de ellos; sin embargo, sigue la búsqueda por Isaac.

Ficha de búsqueda de Jordan Isaac La ficha es difundida por Alerta Amber y la Fiscalía de Jalisco (Fiscalía Jalisco | FB)

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Ficha de búsqueda de Jordan Isaac García Flores, joven desaparecido en Guadalajara

De acuerdo a la ficha de búsqueda, el joven es descrito con complexión delgada, cara redonda, tez trigueña, cabello negro, además de que mide 1.70 metros.

Como señas particulares se informó que tiene los dientes incisivos centrales separados, pecas en la nariz y colmillos encimados; no obstante, no se informó cómo iba vestido la última vez que se tuvo contacto con él.

Abuelita de Jordan Isaac revela el último mensaje que le envió

La abuela de Jordan Isaac, María Torres, habló con Azteca Noticias Jalisco y relató la información que tiene sobre su nieto, al tiempo de mostrar angustia por el paso de los días sin tener información, luego de la desaparición de los jóvenes tras salir de una graduación.

De acuerdo a su relato, alrededor de las 18:43 horas del 30 de junio, María Torres recibió un mensaje corto que sólo decía “abuela”, ella respondió “mande”, pero no se volvió a saber más del joven y dijo desconocer si tenía intenciones de trabajar.

“Eras mi apoyo. Eras mi luz, mis ojos. Eras mi mano derecha. Eras todo para mí, hijo. Hoy la casa está vacía sin ti. Te necesito, te quiero tantísimo que daría mi vida por ti y tú lo sabes, que te amo mucho”, narró.

Los adolescentes que aparecieron fueron Flor Yoselin Espinoza, José Israel Ramos y Elvira Monserrat Guzmán, todos estudiantes.

Buscan a Regina Ainhora Ramos Vallejo, desapareció en Edomex

⚠️ #IMPORTANTE | ¡Ayúdala a volver a casa! Regina Ainhoa Ramos Vallejo, de 5 años, fue vista por última vez el 7 de julio de 2026 en Naucalpan, Estado de México.



Se teme por su integridad, por lo que cualquier información que ayude a dar con su paradero es de suma importancia. pic.twitter.com/KibyvYUpd5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 8, 2026

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió una Alerta Amber para dar con el paradero de Regina Ainhora Ramos Vallejo, una niña de cinco años que fue vista por última vez el municipio de Naucalpan el pasado 7 de julio.

No se cuenta con señas particulares ni se describe qué ropa vestía cuando desapareció; no obstante, se sabe que se encontraba con su madre al momento de la desaparición.

Si tienes alguna información, puedes comunicarte a los números de Alerta Amber en Edomex: 800 89 029 40.

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