Donald Trump dio por terminado el alto al fuego con Irán y advirtió nuevos ataques: “Se acabó”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminado el alto al fuego con Irán y advirtió que durante la noche de este miércoles 8 de julio podría haber nuevos ataques.

“Se están comportando muy mal (los iraníes) como lo han hecho durante 47 años. Y ya sabe, los golpearemos duramente después de que lanzaran ataques”, explicó durante su presentación en la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

🇺🇸Son “escorias”: Donald Trump ataca a autoridades iraníes 🇮🇷



Tras los ataques contra tres embarcaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz, #DonaldTrump aseguró que el acuerdo de alto al fuego con Irán ha terminado y advirtió sobre una nueva ola de bombardeos. pic.twitter.com/izYksXJ1iF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 8, 2026

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Seguirá negociando con Irán, pese a considerarlo “pérdida de tiempo”

Sobre seguir con las negociaciones, en un primer momento aseguró que éstas habían terminado y las calificó como una perdida de tiempo; sin embargo, después dijo que no impediría que ocurrieran.

“(Los negociadores) pueden hablar, pero creo que están perdiendo el tiempo. Ellos (los iraníes) son un grupo de mentirosos”, puntualizó el mandatario ante la prensa.

Asimismo, recordó el daño que el régimen iraní causó en su pueblo al reprimir manifestaciones y concentraciones civiles, por lo que recordó que “han matado a 54 mil personas”.

“Cuando te preguntas por qué (los manifestantes) no se han hecho con el poder es porque están muertos. Los han matado. Nadie se hará con el poder: no tienen fusiles. El otro bando tiene metralletas y los matan”, continuó.

¿Qué pasó en el estrecho de Ormuz que causó la reacción de Donald Trump?

En días pasados, buques fueron atacados en el estrecho de Ormuz, presuntamente por elementos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, lo que habría causado la reacción de Estados Unidos.

Es por lo anterior que el presidente estadunidense informó que podrían restablecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Además, el secretario de Guerra de EUA, Pete Hegseth, aseguró que la reacción fue por el acoso marítimo y, al igual que Trump, no descartó atacar “aún más y más profundo”.

Así era el acuerdo de paz entre EUA e Irán

El pasado 17 de junio, Trump presumió que su nación e Irán habían firmado un acuerdo de paz, en el cual se comprometían ambas naciones a:

Cese al fuego

Reapertura total del estrecho de Ormuz

Irán destruyera toto el material nuclear que tuviera bajo su dominio

que tuviera bajo su dominio Levantamiento gradual de sanciones económicas a Irán

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