Activan Alerta Amber por Ivanna Ailany Cástulo en CDMX; tiene 1 año y fue vista por última vez con una joven de 18 años

¿Las reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó una Alerta Amber para localizar a Ivanna Ailany Cástulo López, de un año, quien fue vista por última vez el 4 de julio en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la menor de edad iba acompañada de Aline Monserrat Cástulo López, una joven de 18 años con quien comparte apellidos, pero no específica si es su madre o hermana.

Ambas desaparecieron en la colonia Compositores Mexicanos y la denuncia fue recibida el pasado lunes 6 de julio.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Ivanna Ailany Cástulo López, de 1 año, vista por última vez el pasado 4 de julio, en la colonia Compositores Mexicanos, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/E19X21gzhj — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 7, 2026

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Ficha de búsqueda de Ivanna Ailany Cástulo, menor de 1 años desaparecida en GAM

Las autoridades apuntan a que la menor de edad tiene un año con cinco meses, mide 78 centímetros, tiene complexión robusta, tez clara, cabello y ojos color negro.

No mencionan su tiene señas particulares; sin embargo, destacan que la última vez que fue vista en la alcaldía Gustavo A. Madero vestía un pants rosa, playera blanca y tenis blancos.

¿Quién es Aline Monserrat, la joven que acompañaba a la menor?

Como se mencionó, no se especificó el parentesco entre ambas; sin embargo, en la ficha de búsqueda sólo se menciona su edad, nombre y no agregaron señas particulares.

Sólo se conoce que ambas habrían desaparecido alrededor de las 16:55 horas (tiempo local) del sábado pasado.

Si tienes alguna información de su paradero, las autoridades piden comunicarse a los siguientes números:

(55) 5345 5057

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Aumentan los reportes de menores desaparecidos en CDMX respecto al 2025

De acuerdo a la Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en los seis meses que lleva el 2026, se contabilizaron 197 personas menores de 18 años desaparecidas, superando la cifra del año pasado.

Al cierre del 2025, la capital del país tuvo 164 reportes. Específicamente en 2026, 120 corresponden a niñas y adolescentes, mientras que el resto, 77 casos, son de niños y adolescentes.

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