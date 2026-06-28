Es oficial en Hidalgo: empezarán a multar con hasta $3,519 a todos los conductores de autos que cometan esta infracción

Invadir el carril exclusivo del Tuzobús en Hidalgo ya no quedará solo en advertencia. En los próximos días comenzará la aplicación de multas para conductores particulares que usen de forma indebida esta vialidad destinada al transporte público.

La sanción establecida podrá llegar hasta los $3,519.30 pesos, según el criterio que se aplique en cada caso.

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¿Qué conductores serán multados en Hidalgo?

La infracción aplicará a conductores particulares que invadan o usen sin autorización el carril exclusivo del Tuzobús. De acuerdo con la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, se puede sancionar a quienes transgredan la exclusividad operativa de los corredores o carriles del Servicio Público de Transporte Masivo.

Además, el Reglamento de la misma ley señala que estos espacios pueden estar sujetos a vigilancia y control de circulación para evitar afectaciones al servicio. En ese sentido, podrían derivar en sanción conductas como:

Circular por el carril exclusivo sin autorización

Invadir el espacio reservado para el Tuzobús

Obstruir el paso de las unidades del transporte masivo

Afectar la operación del carril confinado

Poner en riesgo a usuarios, operadores o demás conductores

🌙 Durante el turno nocturno, el equipo del #Sitmah llevó a cabo trabajos de mantenimiento en distintas estaciones de la Ruta Troncal del #TransporteMetropolitano



✅ Reparación de guarnición en estación Centro Minero.

✅ Reparación de plafones en estación Gabriel Mancera. pic.twitter.com/4I0ONcujse — Sistema de Transporte Metropolitano Hidalgo (@STMHidalgo) June 24, 2026

¿Cuánto costará invadir el carril del Tuzobús?

La multa se calculará en UMAs, por lo que para 2026 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $117.31 pesos, por lo que los montos quedarían así:

20 UMA: $2,346.20 pesos.

30 UMA: $3,519.30 pesos

De acuerdo con Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad de Hidalgo, las sanciones comenzarán en aproximadamente una semana. La funcionaria señaló que la medida será informada con anticipación.

Pese a lo anterior, falta definir si la aplicación de las sanciones quedará a cargo de la Policía municipal o directamente del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH).

¿Por qué se aplicará esta multa?

La decisión no llega aislada, desde el 1 de junio, cuando se incorporaron 80 nuevas unidades del Tuzobús, se han reportado 16 hechos viales relacionados con la operación del sistema.

De esos incidentes, solo el 13% fue atribuido a operadores del Tuzobús. El 87% restante correspondió a conductores particulares, de ahí que la autoridad busque frenar la entrada indebida de autos al carril confinado.

¿Qué tan grande es la operación del Tuzobús?

El Tuzobús forma parte de la Red Integrada de Transporte del Corredor 1 de la Zona Metropolitana de Pachuca. De acuerdo con el Programa Sectorial de Movilidad y Transporte de Hidalgo, el sistema atiende a miles de personas todos los días y conecta distintos puntos de la zona hidalguense.

Entre los datos oficiales de operación destacan:

Opera en 3 de los 7 municipios de la zona metropolitana

Da servicio directo a más de 80 colonias

Atiende a una zona con más de 665 mil habitantes

Tiene una ruta troncal de 34.2 kilómetros por circuito

Cuenta con 34 estaciones con acceso universal

Opera 23 rutas alimentadoras

Con esta operación, invadir el carril exclusivo no solo representa una infracción vial. También puede afectar tiempos de traslado, seguridad y continuidad del servicio para las personas que dependen del Tuzobús.

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