Familiares de Camila Rodríguez bloquearon la México-Cuernavaca; la joven de 15 años desapareció en Topilejo, CDMX

Familiares y amigos de Camila Rodríguez García bloquearon la autopista México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), durante las primeras horas del martes 7 de julio.

La joven de 15 años fue vista por última vez el 4 de julio y, desde entonces, se emitió una ficha de búsqueda y activaron la Alerta Amber.

🚨⚠️ Bloqueo en la autopista México-Cuernavaca ⚠️🚨

📍 Familiares y vecinos mantienen un bloqueo sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Cruz Blanca, en San Miguel Topilejo, con dirección a Morelos.

🔎 Los manifestantes exigen a las autoridades intensificar la… pic.twitter.com/0n0Ybf9rKf — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) July 7, 2026

¿Dónde fue el bloqueo en la autopista México-Cuernavaca hoy 7 de julio?

La circulación fue completamente cerrada a la altura del kilómetro 31, específicamente a la altura de Cruz Blanca, en la colonia San Miguel Topilejo, al sur de la Ciudad de México.

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