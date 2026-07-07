Jalisco cancelará definitivamente tu licencia de conducir si cometes estas faltas en un mismo año

Manejar en Jalisco con la licencia vigente no garantiza que la conserves todo el tiempo que dura su vigencia. Existe una combinación específica de infracciones de tránsito en Jalisco que, sin previo aviso para muchos conductores, termina en la pérdida total del documento.

La autoridad estatal aplica este criterio de forma automática cuando se repite cierto patrón en un periodo corto. No se trata de una sola falta grave, sino de la suma de sanciones menores que el conductor promedio suele ignorar.

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¿Qué faltas cancelan la licencia de conducir en Jalisco?

El Artículo 190, numeral 1, fracción VI de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito del Estado de Jalisco establece que acumular dos suspensiones temporales de la licencia en un mismo año activa la cancelación definitiva del documento. La norma no exige que ambas suspensiones provengan de la misma infracción.

Cualquier combinación de sanciones que derive en suspensión de la licencia de conducir cuenta para el cómputo anual. El conductor pierde el derecho a conducir sin necesidad de un proceso penal de por medio.

La medida busca frenar la reincidencia en conductas de riesgo vial. Choferes de transporte público, particulares y operadores enfrentan la misma regla bajo el reglamento de tránsito de Jalisco.

Acumular dos suspensiones en un año cancela tu licencia en Jalisco. (Getty Images)

¿Cómo evitar la cancelación de la licencia en Jalisco?

Revisar el estado de la licencia ante el Instituto de Movilidad y Transporte evita sorpresas. El trámite se realiza de forma presencial o a través de los módulos habilitados en el estado.

Para evitar llegar a la cancelación, el conductor puede:

Revisar el estado de su licencia en el Instituto de Movilidad y Transporte

Resolver cada multa o suspensión apenas se notifica, sin dejarla pendiente

Consultar su historial de infracciones antes de que se cumpla el plazo de un año

Evitar reincidir en la misma falta que ya generó una suspensión previa

Acudir al módulo correspondiente ante cualquier duda sobre el estatus del trámite

Cada suspensión queda registrada en el historial del conductor. Ignorar una notificación no detiene el conteo del plazo de un año. Revisa tu historial de infracciones antes de que una segunda suspensión te tome por sorpresa.

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