Giro radical en Nuevo León: proponen que tu auto no vaya al corralón si te detienen ebrio y un municipio ya lo aplica

En los operativos de alcoholímetro en Nuevo León, el procedimiento estándar es claro: si te detienen, tu vehículo va al corralón. Esa regla está en disputa. Una iniciativa presentada ante el Congreso local plantea una alternativa que ya genera posturas encontradas entre los municipios del área metropolitana, y que podría cambiar la dinámica para miles de conductores cada fin de semana.

La propuesta cambia la lógica del operativo antialcohol. En lugar del traslado automático al depósito, el conductor tendría la opción de llamar a un familiar o persona de confianza para que se haga cargo del auto en el momento de la detención, lo que implicaría también modificaciones al esquema de sanciones vigente. Lo que aún no está definido es si esa facilidad implica menos consecuencias legales o simplemente un procedimiento distinto.

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¿Qué propone la reforma al alcoholímetro en Nuevo León?

La iniciativa es del coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Heriberto Treviño. El planteamiento central: si una persona es detenida por conducir bajo los efectos del alcohol, un familiar o persona de confianza puede acudir al lugar para recoger el vehículo y evitar que llegue al corralón.

Los municipios del área metropolitana ya respaldaron la propuesta. Marcos García, secretario de Movilidad de San Nicolás, la calificó como positiva y explicó: “Por semana es un aproximado de entre 100 y 110 personas en esos operativos, es una estadística promedio”.

El alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, aportó una cifra más amplia: cerca de 70 vehículos por semana llegan al corralón en su municipio por distintos motivos, entre ellos el alcoholímetro. Su postura fue directa: “Pues creo que es una iniciativa favorable para los ciudadanos y nosotros siempre vamos a apoyar lo que sea favorable para los ciudadanos”.

multa por conducir ebrio en CDMX En Escobedo ya aplican la reforma: llaman a un familiar, retienen la licencia y dan 10 días para ir al juez.

El municipio que ya aplica esta política en Nuevo León: así funciona

Sin esperar la reforma, Escobedo ya opera bajo un esquema similar. Marco Antonio Zavala Solís, secretario de Seguridad del municipio, explicó que cuando detienen a un conductor bajo los influjos del alcohol, le permiten hacer una llamada para que un familiar acuda a recoger el vehículo.

“Lo que nosotros hacemos es permitirles que hagan una llamada a un familiar, persona de su confianza para que venga por el vehículo, el vehículo se le entrega y se le expide la cédula citatoria para otorgarles el derecho de audiencia, como te digo, no lo pasamos detenido, no lo llevamos a los separos en ese momento”, reveló.

Y agregó: “Pero sí dentro de la cédula citatoria le retenemos la licencia de conducir para obligarlos de cierta manera a que en los próximos 10 días siguientes tengan que hacer valer su derecho ante un juez de La tribuna vial”.

Si vives en el área metropolitana de Nuevo León y utilizas el auto con frecuencia, este cambio te afecta directamente. Seguí el avance de la iniciativa en el Congreso local para saber cuándo y cómo entra en vigor en tu municipio.

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