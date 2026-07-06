Cortes de agua en Pachuca por construcción de AIFA; lista de zonas que se quedan sin suministro por 40 horas

No contar con el servicio de agua potable en casa es uno de los problemas que más afectan la calidad de vida de las familias; por esta razón, los cortes de agua, aunque sean programados suelen ser molestos. En Pachuca se llevará a cabo un corte de agua, derivado de las obras de construcción del tren AIFA- Pachuca.

Para que este corte de agua no te tome por sorpresa, en adn Noticias, te contamos todos los detalles como fechas, horarios y zonas que resultarán afectadas por el corte en el suministro.

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¿Cuándo habrá corte de agua en Pachuca?

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) informó que las que está realizando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción del tren AIFA- Pachuca provocarán cortes de agua potable en ciertas colonias de la zona metropolitana de la capital hidalguense.

Fecha: Miércoles 8 de julio

Hora: Inicia a las 05:00 horas

Duración: Alrededor de 40 horas; sin embargo, el restablecimiento del servicio será paulatino.

cortes-de-agua-pachuca Anuncian cortes de agua en Pachuca por construcción del tren AIFA-Pachuca. (Getty Images)

Zonas de Pachuca que se quedan sin agua hoy

El corte de agua en Pachuca programado para el 8 de julio afectará a las siguientes regiones de la capital de Hidalgo:

Zona: Sectores Oriente, Sur Oriente y Centro de la zona metropolitana de Pachuca.

De acuerdo con la Caasim, el suministro de agua potable se restablecerá de forma paulatina en un lapso de hasta 96 horas.

Asimismo, la Caasim confirmó que implementará un operativo de apoyo mediante carros cisterna para atender a las zonas que presenten mayor afectación.

Recomendaciones en caso de corte de agua

Prioriza el uso de agua para beber y cocinar

para beber y cocinar Almacena agua en cubetas y tambos limpios , de preferencia con tapa

, de preferencia con tapa Reutiliza el agua que usaste para lavar verduras para bajarle al inodoro

que usaste para lavar verduras para bajarle al inodoro Evita lavar trastes, ropa y trata de bañarte a jicarazos

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