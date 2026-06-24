Adiós a las placas viejas en Jalisco: ya venció el plazo y la multa es de hasta $7,038 pesos

Las multas por portar placas viejas entraron en vigor en Jalisco, obligando a todos los automovilistas a circular exclusivamente con los dos únicos diseños habilitados por las normas de seguridad vial del estado: los modelos Collage y Cabañas.

La Secretaría de la Hacienda Pública estatal concluyó los plazos de condonación de derechos de renovación en todo el territorio. Los oficiales de la Comisaría Vial mantienen la facultad legal de detener y sancionar a los infractores detectados en las avenidas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué diseños de placas ya no están permitidos en Jalisco?

La validez oficial de las láminas de identificación vehicular se restringe exclusivamente a las versiones autorizadas que cumplen con las normativas de seguridad pública vigentes. Las prórrogas autorizadas para agilizar la transición administrativa concluyeron definitivamente, retirando el beneficio del canje gratuito que exentaba a los contribuyentes cumplidores de las cuotas de expedición.

Los agentes de tránsito aplican sanciones directas a los automóviles que porten estas placas ya obsoletas:

Minerva

Gota

Maguey

¿A cuánto ascienden las multas de la Secretaría de la Hacienda Pública por circular con placas viejas en Jalisco?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco estipula multas severas basadas en la Unidad de Medida y Actualización vigente en la demarcación. Los propietarios que circulan de manera irregular deben absorber un costo ordinario aproximado de 2 mil 500 pesos correspondientes al valor comercial de las nuevas láminas.

Los conductores infractores enfrentan la aplicación de penalizaciones administrativas cuyo monto final dependerá de su historial:

Sanción mínima: Equivale a 20 UMAs (2,346.20 pesos) para los casos donde el automovilista carezca de agravantes viales adicionales.

Equivale a 20 UMAs (2,346.20 pesos) para los casos donde el automovilista carezca de agravantes viales adicionales. Penalización máxima: alcanza las 60 UMAs (7,038.60 pesos) dependiendo de las omisiones documentales detectadas en la tarjeta de circulación.

El procedimiento ordinario de sustitución de placas se gestiona directamente en las oficinas recaudadoras del estado en un horario extendido de las 8:00 a las 18:00 horas, entregando los metales anteriores, la identificación oficial INE y un comprobante de domicilio reciente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.