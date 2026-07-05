UNAM realiza necropsia del tigre “Kenzo” para saber si murió por sobredosis de anestesia o impactos de bala

Especialistas del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron la necropsia del tigre “Kenzo”, con el objetivo de saber la razón exacta de su muerte, la cual ha despertado el enojo de los amantes de los animales y la indignación en las redes sociales.

Y es que el tigre de bengala estaba vivo cuando lo encontraron a través de drones, pero después se dio a conocer que en el operativo para capturarlo perdió la vida.

😡🐅 La polémica crece tras la muerte del tigre “Kenzo” en el #Edomex. “Feyo Adame” explotó luego de que primero se reportara que todo había salido bien y después se confirmara lo contrario



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¿Qué dijo la Profepa sobre la muerte de “Kenzo”?

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que el tigre intentó atacar al médico que le disparó el dardo sedante y ante la reacción, las autoridades de seguridad contuvieron la agresión con un arma de fuego.

El felino fue retirado de la barranca con vida y recibió atención médica de manera inmediata; fue trasladado para continuar en este proceso, pero murió en el trayecto.

¿Por qué hay inconsistencias en el caso de “Kenzo”?

Las redes sociales se volcaron contra las autoridades debido a las inconsistencias del caso de “Kenzo”. Y es que mientras la Profepa señaló que el tigre había sido baleado, la alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Estado de México, Diana Lizbeth Morales Méndez, dijo que había sido capturado “en muy buen estado” y sin alguna herida, lo que provocó dudas sobre si la causa de la muerte habría sido por anestesia.

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