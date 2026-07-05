EN VIVO: Cierre parcial en la México-Puebla y bloqueos hoy domingo 5 de julio

La mañana de este domingo 5 de julio, la Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE informó que existen afectaciones en algunas carreteras y autopistas, principalmente en las que conectan con la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de la autopista y carretera México-Puebla, en donde dos accidentes han provocado cierres parciales, mientras se atienden los incidentes.

Así que las autoridades invitan a la población a manejar con precaución, debido a que en algunos puntos hay lluvias y se mantendrá así durante la mayor parte del día.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto de las carreteras y autopistas de México hoy domingo 5 de julio

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.