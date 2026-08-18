Muerte de niña de 2 años en Monterrey | Fiscalía de Nuevo León investiga posible homicidio infantil

Una niña de apenas dos años y ocho meses perdió la vida en circunstancias que apuntan a una muerte violenta, sacudiendo a la comunidad de Monterrey y encendiendo las alarmas de las autoridades de Nuevo León.

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La pequeña, identificada como Cintia Geraldín, fue llevada la tarde del domingo al Hospital Metropolitano de Monterrey por su madre y su padrastro. Según los primeros informes, ambos adultos abandonaron a la menor en el nosocomio tras ingresarla, sin esperar a conocer su estado de salud.

Lo que encontró el personal médico fue devastador: la niña llegó envuelta en una sábana con manchas de sangre y presentaba múltiples lesiones en el cuerpo. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida, Cintia Geraldín falleció poco después de su ingreso.

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