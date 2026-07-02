Profeco revela cuáles son los mejores pantalones de mezclilla de venta en México

¡Alto! La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 30 modelos de pantalones de mezclilla, por lo que si vas a ir de compras, te recomendamos que sigas leyendo, para que conozcas cuáles son esas marcas de pantalones de mezclilla que sí te conviene tener en casa por su durabilidad y calidad.
¿Qué marca de pantalón de mezclilla es mejor según la Profeco?
De acuerdo con el estudio publicado en la Revista del Consumidor, la Profeco determinó que de las 30 marcas analizadas, al menos 30 modelos están hechos con tela 100% de algodón y 17 con mezcla de fibras. Las marcas analizadas fueron las siguientes:
- Cimarron
- Furor
- Big John
- OGGI
- Silver Plate
- Yaleor
El análisis realizado por la Profeco calificó a 8 modelos de tela 100% algodón como “Muy Bueno”. La lista es la siguiente:
- Modelo BJPL26111106 de Big John
- Modelo Maverick (regular) T101000683536 de Furor
- Modelo Maverick (regular) T101000660332 de Furor
- Modelo Croster suavizado de OGGI
- Modelo Rocco 711 de Silver Plate
- Modelo Rocco 712 de Silver Plate
- Modelo 50501 Silverado Forte
- Modelo 0107272030-19 de Yale
¿Qué pantalones de mezclilla duran más?
Una característica muy importante a la hora de comprar un pantalón de mezclilla es la durabilidad, por supuesto, uno esperaría que la tela del pantalón no se rompa fácilmente o se desgasten tan rápidamente por el uso.
Asimismo, se espera que sean resistentes al rasgado y los jalones que suelen ocurrir en el día a día. En esta prueba la Profeco calificó con “Excelente” a las siguientes marcas:
Tela 100% algodón:
- SILVER PLATE Rocco 711
Tela con mezcla de fibras:
- LEVI’S 510
- OGGI Croster Holland suavizado
- OGGI Ragnar RPV suavizado
¿Qué revisó el estudio de calidad de la Profeco?
Además de la durabilidad, el estudio publicado en la Revista del Consumidor también analizó los siguientes aspectos:
- Información comercial
- Acabados en tela y confección
- Verificación de talla
- Distorsión de la prenda después del lavado (torque)
- Cambio dimensional después del lavado
- Resistencia a la decoloración (solidez del color)
Recomendaciones para comprar el mejor pantalón de mezclilla
De acuerdo con la Profeco es importante que cuando vayas a comprar un pantalón de mezclilla para ti o para tus familiares, tomes en cuenta lo siguiente:
- Revisar y probar la prenda
- Tomar en cuenta el peso de la tela
- Lee la etiqueta
- Lavarlos antes de estrenarlos
- No exponerlos al sol
Ahora ya lo sabes, los mejores pantalones de mezclilla sí existen y la Profeco ya te reveló cuál es la mejor opción de compra.
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