Profeco revela cuáles son los mejores pantalones de mezclilla de venta en México

¡Alto! La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 30 modelos de pantalones de mezclilla, por lo que si vas a ir de compras, te recomendamos que sigas leyendo, para que conozcas cuáles son esas marcas de pantalones de mezclilla que sí te conviene tener en casa por su durabilidad y calidad.

¿Qué marca de pantalón de mezclilla es mejor según la Profeco?

De acuerdo con el estudio publicado en la Revista del Consumidor, la Profeco determinó que de las 30 marcas analizadas, al menos 30 modelos están hechos con tela 100% de algodón y 17 con mezcla de fibras. Las marcas analizadas fueron las siguientes:

Cimarron

Furor

Big John

OGGI

Silver Plate

Yaleor

En la edición de julio de la Revista del Consumidor te compartimos:



💰 Cómo hacer un presupuesto para disfrutar unas vacaciones más tranquilas.



🌐 Acciones sencillas para navegar con mayor seguridad en internet.



♻️ Ideas para dar una segunda vida a las cosas que ya no usas… pic.twitter.com/ORJqBScS7c — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) July 2, 2026

El análisis realizado por la Profeco calificó a 8 modelos de tela 100% algodón como “Muy Bueno”. La lista es la siguiente:

Modelo BJPL26111106 de Big John

Modelo Maverick (regular) T101000683536 de Furor

Modelo Maverick (regular) T101000660332 de Furor

Modelo Croster suavizado de OGGI

Modelo Rocco 711 de Silver Plate

Modelo Rocco 712 de Silver Plate

Modelo 50501 Silverado Forte

Modelo 0107272030-19 de Yale

¿Qué pantalones de mezclilla duran más?

Una característica muy importante a la hora de comprar un pantalón de mezclilla es la durabilidad, por supuesto, uno esperaría que la tela del pantalón no se rompa fácilmente o se desgasten tan rápidamente por el uso.

Asimismo, se espera que sean resistentes al rasgado y los jalones que suelen ocurrir en el día a día. En esta prueba la Profeco calificó con “Excelente” a las siguientes marcas:

Tela 100% algodón:

SILVER PLATE Rocco 711

Tela con mezcla de fibras:

LEVI’S 510

OGGI Croster Holland suavizado

OGGI Ragnar RPV suavizado

¿Qué revisó el estudio de calidad de la Profeco?

Además de la durabilidad, el estudio publicado en la Revista del Consumidor también analizó los siguientes aspectos:

Información comercial

Acabados en tela y confección

Verificación de talla

Distorsión de la prenda después del lavado (torque)

Cambio dimensional después del lavado

Resistencia a la decoloración (solidez del color)

Recomendaciones para comprar el mejor pantalón de mezclilla

De acuerdo con la Profeco es importante que cuando vayas a comprar un pantalón de mezclilla para ti o para tus familiares, tomes en cuenta lo siguiente:

Revisar y probar la prenda

Tomar en cuenta el peso de la tela

Lee la etiqueta

Lavarlos antes de estrenarlos

No exponerlos al sol

Ahora ya lo sabes, los mejores pantalones de mezclilla sí existen y la Profeco ya te reveló cuál es la mejor opción de compra.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.