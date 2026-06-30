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/México/Nota

Mejores ofertas en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart hoy

Para que ahorres un poco de dinero al momento de comprar tu súper, en Walmart hay ofertas imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura hoy 30 de junio.

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Escrito por: Itandehui Cervantes

En Walmart hoy hay ofertas en frutas y verduras por el Martes de Frescura y si quieres comprar tu despensa y ahorrar dinero, aquí te compartimos la lista completa de productos que tienen descuento para que aproveches.

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Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Estos son los productos que bajaron sus precios en Walmart:

  • Mango ataulfo: 34.00 pesos el kilo
  • Durazno amarillo: 60.00 pesos el kilo
  • Nectarina amarilla: 60.00 pesos el kilo
  • Chile jalapeño: 25.00 pesos el kilo
  • Zanahoria baby: 32.00 pesos la bolsa con 340 gramos
  • Toronja: 29.00 pesos el kilo
  • Tomate Cherry: 76.00 pesos los 467 gramos
  • Manzana granny: 38.00 pesos la bolsa de 1.3 kilos

¿Qué carnes y mariscos tienen promoción?

  • Pechuga de pollo con hueso sin piel: 164.00 pesos la pieza
  • Alitas de pollo adobadas por kilo: 89.00 pesos la charola
  • Camarón coctelero: 185.00 pesos el kilo
  • Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos las 8 piezas
  • Chorizo de cerdo brasileño: 99.00 pesos los 500 gramos
  • Arrachera de res marinada: 222.00 pesos los 600 gramos
  • Chorizo de cerdo parrillero: 99.00 pesos los 500 gramos
  • Cubitos de atún Dolores: 59.00 pesos los 200 gramos
  • Medallones de atún: 229.00 pesos 4 piezas
  • Filete basal oriental: 87.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo: 90.00 pesos los 400 gramos

Otros alimentos con descuento en Walmart

Para completar tu despensa, puedes aprovechar estas promociones:

  • Mayonesa: 86.00 pesos
  • Tortillas de harina: 33.00 pesos
  • Frijoles negros: 16.00 pesos
  • Pasta fettuccine: 25.00 pesos
  • Aceite vegetal: 40.00 oesos el litro
  • Aceite de oliva: 190.00 pesos los 750 mililitros
  • Café Garat molido: 337.00 pesos
  • Café soluble reserva mexicana: 116.00 pesos
  • Pan para hot dog: 46.00 pesos 8 pieza

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