Mejores ofertas en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart hoy

En Walmart hoy hay ofertas en frutas y verduras por el Martes de Frescura y si quieres comprar tu despensa y ahorrar dinero, aquí te compartimos la lista completa de productos que tienen descuento para que aproveches.
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Ofertas en frutas y verduras en Walmart
Estos son los productos que bajaron sus precios en Walmart:
- Mango ataulfo: 34.00 pesos el kilo
- Durazno amarillo: 60.00 pesos el kilo
- Nectarina amarilla: 60.00 pesos el kilo
- Chile jalapeño: 25.00 pesos el kilo
- Zanahoria baby: 32.00 pesos la bolsa con 340 gramos
- Toronja: 29.00 pesos el kilo
- Tomate Cherry: 76.00 pesos los 467 gramos
- Manzana granny: 38.00 pesos la bolsa de 1.3 kilos
¿Qué carnes y mariscos tienen promoción?
- Pechuga de pollo con hueso sin piel: 164.00 pesos la pieza
- Alitas de pollo adobadas por kilo: 89.00 pesos la charola
- Camarón coctelero: 185.00 pesos el kilo
- Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos las 8 piezas
- Chorizo de cerdo brasileño: 99.00 pesos los 500 gramos
- Arrachera de res marinada: 222.00 pesos los 600 gramos
- Chorizo de cerdo parrillero: 99.00 pesos los 500 gramos
- Cubitos de atún Dolores: 59.00 pesos los 200 gramos
- Medallones de atún: 229.00 pesos 4 piezas
- Filete basal oriental: 87.00 pesos la charola con 800 gramos
- Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo: 90.00 pesos los 400 gramos
Otros alimentos con descuento en Walmart
Para completar tu despensa, puedes aprovechar estas promociones:
- Mayonesa: 86.00 pesos
- Tortillas de harina: 33.00 pesos
- Frijoles negros: 16.00 pesos
- Pasta fettuccine: 25.00 pesos
- Aceite vegetal: 40.00 oesos el litro
- Aceite de oliva: 190.00 pesos los 750 mililitros
- Café Garat molido: 337.00 pesos
- Café soluble reserva mexicana: 116.00 pesos
- Pan para hot dog: 46.00 pesos 8 pieza
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