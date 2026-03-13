Exceso de azúcar o no son de cacao, Profeco alerta por marcas de chocolate que NO cumplen
Profeco analizó 31 marcas de chocolate y detectó productos que usan grasas vegetales, tienen etiquetas engañosas o que no cumplen la norma mexicana.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre varios productos vendidos como chocolate en México que en realidad no cumplen con los requisitos establecidos por la ley. El hallazgo se publicó en la Revista del Consumidor de marzo de 2026, tras un estudio que analizó 31 marcas populares.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
El organismo revisó la composición, etiquetado y calidad de distintas barras disponibles en supermercados del país. En algunos casos encontró el uso de grasas vegetales en lugar de manteca de cacao, lo que impide que legalmente puedan llamarse chocolate, además de irregularidades en la información para el consumidor.
¿Qué revisó Profeco los chocolates?
El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó 2 mil 716 pruebas a barras de chocolate amargo, semiamargo, con leche, blanco y versiones sin azúcar. Entre los aspectos analizados destacaron:
- Cantidad real de cacao
- Tipo de grasa utilizada
- Contenido de azúcar o edulcorantes
- Peso neto del producto
- Claridad en la etiqueta
- Presencia de metales pesados como plomo y cadmio
Marcas que NO pueden llamarse “chocolate”
La norma NOM-186-SSA1/SCFI-2013 establece que para usar la palabra chocolate la grasa debe provenir 100 % del cacao. Profeco detectó dos productos que incumplen esta regla:
- D’Meals (chocolate con leche sin azúcar añadida)
- MDD (chocolate semiamargo sin azúcar añadida)
El laboratorio encontró grasas distintas a la manteca de cacao.
Chocolates con problemas en la etiqueta
El estudio también encontró errores que pueden confundir a los consumidores al momento de comprar. Entre los casos señalados aparecen:
- Golden Hills: Indica “fecha de caducidad” cuando debería decir “consumo preferente” y el peso declarado no coincide
- L’atelier: Muestra incorrectamente la fecha de consumo
- Stella: No presenta claramente el nombre del producto
- Lindt Lindor (38 g): Falta el nombre y el peso en la cara frontal
- Vaquita la Original: Coloca los sellos de advertencia en zonas poco visibles
Aunque estos errores no siempre afectan la calidad del chocolate, sí impactan la transparencia de la información para el consumidor.
Chocolates no recomendables para niños
Profeco identificó 9 productos con edulcorantes, los cuales deben incluir la advertencia “No recomendable en niños”:
- Carlos V Cero (Nestlé)
- Hershey’s Zero Sugar
- Turín Zero Sugar
- Holex
- Stella Noir y Lait
- Valor
- D’Meals
- MDD
¿Cuáles chocolates SÍ cumplen y son buenos?
El análisis también destacó varias marcas que sí cumplen con la normativa y presentan alto contenido de cacao. Entre las mejor evaluadas aparecen:
- Lindt Excellence (70 % a 90 % cacao)
- Chocolate del Bienestar
- Turín 70 % cacao
- Valor 85 % chocolate negro
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.