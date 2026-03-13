Exceso de azúcar o no son de cacao, Profeco alerta por marcas de chocolate que NO cumplen

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre varios productos vendidos como chocolate en México que en realidad no cumplen con los requisitos establecidos por la ley. El hallazgo se publicó en la Revista del Consumidor de marzo de 2026, tras un estudio que analizó 31 marcas populares.

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El organismo revisó la composición, etiquetado y calidad de distintas barras disponibles en supermercados del país. En algunos casos encontró el uso de grasas vegetales en lugar de manteca de cacao, lo que impide que legalmente puedan llamarse chocolate, además de irregularidades en la información para el consumidor.

¿Qué revisó Profeco los chocolates?

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó 2 mil 716 pruebas a barras de chocolate amargo, semiamargo, con leche, blanco y versiones sin azúcar. Entre los aspectos analizados destacaron:



Cantidad real de cacao

Tipo de grasa utilizada

Contenido de azúcar o edulcorantes

Peso neto del producto

Claridad en la etiqueta

Presencia de metales pesados como plomo y cadmio

Marcas que NO pueden llamarse “chocolate”

La norma NOM-186-SSA1/SCFI-2013 establece que para usar la palabra chocolate la grasa debe provenir 100 % del cacao. Profeco detectó dos productos que incumplen esta regla:



D’Meals (chocolate con leche sin azúcar añadida)

MDD (chocolate semiamargo sin azúcar añadida)

El laboratorio encontró grasas distintas a la manteca de cacao.

Chocolates con problemas en la etiqueta

El estudio también encontró errores que pueden confundir a los consumidores al momento de comprar. Entre los casos señalados aparecen:



Golden Hills: Indica “fecha de caducidad” cuando debería decir “consumo preferente” y el peso declarado no coincide

cuando debería decir “consumo preferente” y el peso declarado no coincide L’atelier: Muestra incorrectamente la fecha de consumo

Stella: No presenta claramente el nombre del producto

Lindt Lindor (38 g): Falta el nombre y el peso en la cara frontal

Vaquita la Original: Coloca los sellos de advertencia en zonas poco visibles

Aunque estos errores no siempre afectan la calidad del chocolate, sí impactan la transparencia de la información para el consumidor.

Chocolates no recomendables para niños

Profeco identificó 9 productos con edulcorantes, los cuales deben incluir la advertencia “No recomendable en niños”:



Carlos V Cero (Nestlé)

Hershey’s Zero Sugar

Turín Zero Sugar

Holex

Stella Noir y Lait

Valor

D’Meals

MDD

¿Cuáles chocolates SÍ cumplen y son buenos?

El análisis también destacó varias marcas que sí cumplen con la normativa y presentan alto contenido de cacao. Entre las mejor evaluadas aparecen:



Lindt Excellence (70 % a 90 % cacao)

Chocolate del Bienestar

Turín 70 % cacao

Valor 85 % chocolate negro