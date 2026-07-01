Profeco desmiente estudio sobre celulares de gama media y advierte a todos los consumidores

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el supuesto estudio sobre los mejores celulares de gama media que ha circulado en diversos medios es falso y no fue elaborado por su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.
La dependencia precisó que se trata de contenido difundido por una página apócrifa que se ostenta como profeco.online.
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¿Qué dijo Profeco sobre los celulares gama media?
Recordó que sus análisis evalúan científica y objetivamente los productos del mercado con base en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y que su propósito es brindar información para que los consumidores tomen decisiones de compra, no recomendar marcas o productos específicos.
Explicó que la finalidad de estos estudios es proteger la economía y la salud de las personas consumidoras.
Profeco exhortó a la población a consultar únicamente la información publicada en sus canales oficiales.
¿Dónde ver la Revista del Consumidor?
La Revista del Consumidor se puede consultar en su versión impresa y digital, y sus cuentas en redes sociales en X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.
¿Cómo hacer una denuncia en Profeco?
La institución también recordó que quienes deseen denunciar incumplimientos por parte de proveedores o solicitar orientación pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor, en los números:
- 55 5568 8722
- 800 468 8722
- Correo electrónico: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx.
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