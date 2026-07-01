Profeco desmiente estudio sobre celulares de gama media y advierte a todos los consumidores

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el supuesto estudio sobre los mejores celulares de gama media que ha circulado en diversos medios es falso y no fue elaborado por su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

La dependencia precisó que se trata de contenido difundido por una página apócrifa que se ostenta como profeco.online.

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¿Qué dijo Profeco sobre los celulares gama media?

Recordó que sus análisis evalúan científica y objetivamente los productos del mercado con base en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y que su propósito es brindar información para que los consumidores tomen decisiones de compra, no recomendar marcas o productos específicos.

Explicó que la finalidad de estos estudios es proteger la economía y la salud de las personas consumidoras.

Con el objetivo de establecer un enlace con los proveedores que permita salvaguardar los derechos de las personas consumidoras, celebramos la incorporación de @OficialFixit al mecanismo de atención inmediata, #Conciliaexprés.



Agradecemos la colaboración de cada vez más empresas… pic.twitter.com/0MrDIoUc0B — Profeco (@Profeco) June 30, 2026

Profeco exhortó a la población a consultar únicamente la información publicada en sus canales oficiales.

¿Dónde ver la Revista del Consumidor?

La Revista del Consumidor se puede consultar en su versión impresa y digital, y sus cuentas en redes sociales en X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

¿Cómo hacer una denuncia en Profeco?

La institución también recordó que quienes deseen denunciar incumplimientos por parte de proveedores o solicitar orientación pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor, en los números:

55 5568 8722

800 468 8722

Correo electrónico: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

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