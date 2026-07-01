Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
No habrá más T-MEC: Estados Unidos decide no renovar acuerdo con México y Canadá
/México/Nota

Profeco desmiente estudio sobre celulares de gama media y advierte a todos los consumidores

La dependencia precisó que se trata de contenido difundido por una página apócrifa que se ostenta como profeco.online.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el supuesto estudio sobre los mejores celulares de gama media que ha circulado en diversos medios es falso y no fue elaborado por su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

La dependencia precisó que se trata de contenido difundido por una página apócrifa que se ostenta como profeco.online.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué dijo Profeco sobre los celulares gama media?

Recordó que sus análisis evalúan científica y objetivamente los productos del mercado con base en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y que su propósito es brindar información para que los consumidores tomen decisiones de compra, no recomendar marcas o productos específicos.

Explicó que la finalidad de estos estudios es proteger la economía y la salud de las personas consumidoras.

Profeco exhortó a la población a consultar únicamente la información publicada en sus canales oficiales.

¿Dónde ver la Revista del Consumidor?

La Revista del Consumidor se puede consultar en su versión impresa y digital, y sus cuentas en redes sociales en X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

¿Cómo hacer una denuncia en Profeco?

La institución también recordó que quienes deseen denunciar incumplimientos por parte de proveedores o solicitar orientación pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor, en los números:

  • 55 5568 8722
  • 800 468 8722
  • Correo electrónico: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO