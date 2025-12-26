Bloqueo de tarjeta del Banco del Bienestar: ¿cómo reactivarla para cobrar apoyos en 2026?

Usuarios de la tarjeta del Banco del Bienestar han reportado en los últimos días que sus plásticos quedaron bloqueados y no pueden retirar dinero en cajeros automáticos, situación que ha generado confusión entre beneficiarios de programas sociales como pensiones y becas, ya que el primer depósito del 2026 está próximo a cobrarse.

La tarjeta del Banco del Bienestar es una tarjeta de débito MasterCard que sirve para recibir y usar los apoyos económicos del gobierno federal, así como para depósitos y retiros en cajeros (incluyendo los de otros bancos, con comisiones) y pagos en establecimientos, usando la app móvil para administrarla y consultar saldo (800 900 2000). Funciona como cuenta bancaria, es personal e intransferible.

¿Se bloqueó tu tarjeta del Bienestar y no puedes sacar dinero? Esto debes hacer.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué se bloquea la tarjeta del Bienestar?

Según una publicación oficial del Banco del Bienestar (@bbienestarmx) en redes sociales, uno de los motivos principales del bloqueo es haber ingresado de forma incorrecta el Número de Identificación Personal (NIP) varias veces al intentar hacer un retiro. En estos casos, el sistema de seguridad del banco bloquea automáticamente la tarjeta como medida de protección para evitar accesos no autorizados.

¡Atención beneficiaria y beneficiario!



Si tu tarjeta del #BancoDelBienestar se bloqueó por ingresar el NIP erróneamente, solo debes esperar 48 horas y se desbloqueará de forma automática.



No intentes usarla antes de ese tiempo para evitar un bloqueo permanente.… pic.twitter.com/BQ23CuX9sS — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) December 25, 2025

¿Qué pasa con el dinero si mi tarjeta del Bienestar se bloquea?

Recuerda, el bloqueo de la tarjeta no significa que hayas perdido tu dinero. Los fondos permanecen seguros en tu cuenta y estarán disponibles una vez que la situación se resuelva.

¿Qué debes hacer si tu tarjeta está bloqueada?

Espera 48 horas: El banco ha informado que, si el bloqueo se debe a errores de NIP, la tarjeta se desbloquea de manera automática después de dos días desde el último intento fallido. Evita volver a intentar usarla antes de ese tiempo para no prolongar el bloqueo.

Llama al banco: Si pasado ese periodo sigues sin poder retirar o consultar tu saldo, comunícate al teléfono gratuito 800 900 2000 para verificar el estatus de tu tarjeta y recibir asistencia.

Acude a sucursal: Otra opción es acudir con tu identificación oficial a una sucursal del Banco del Bienestar, donde el personal puede orientarte sobre el bloqueo y ayudarte a resolverlo.

Retiro sin tarjeta: Si el plástico está dañado, vencido o extraviado, aún puedes solicitar el retiro de tus recursos directamente en ventanilla con identificación vigente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.