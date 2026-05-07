Mauricio López Reyes, meteorólogo experto, sobre la onda de calor en Jalisco y varios estados de México: “Esta será diferente a las de 2023 y 2024”

Mauricio López Reyes, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, anticipó a través de sus redes sociales la llegada de la primera onda de calor de 2026. El especialista detalló que un sistema anticiclónico sobre el centro y norte del país generará aire seco y estable, elevando las temperaturas en Jalisco y el Bajío.

A través de un reporte detallado compartido en su cuenta personal de TikTok, el experto aclaró que, aunque el ambiente será caluroso, no se espera la misma intensidad que en ciclos anteriores. “No es una ola de calor como la de 2023 o 2024 donde superamos todos los récords de temperatura”, precisó el académico, enviando un mensaje de calma pero de vigilancia preventiva.

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¿Por qué Mauricio López Reyes asegura que esta ola de calor es diferente?

Según explicó López Reyes, la arquitectura atmosférica actual, caracterizada por un sistema anticiclónico, provocará que las temperaturas se mantengan por encima de lo habitual, pero sin alcanzar los niveles críticos de años anteriores.

Datos clave de la onda de calor en México:

Incremento moderado: las temperaturas oscilarán entre 2 y 3 grados por arriba de lo normal.

las temperaturas oscilarán entre 2 y 3 grados por arriba de lo normal. Lejos del récord: el doctor Mauricio López Reyes enfatizó que estamos “muy lejos hasta los 5 o 6 grados por arriba de lo normal” que se registraron en el punto máximo de mayo de 2024.

el enfatizó que estamos que se registraron en el punto máximo de mayo de 2024. Configuración del aire: el sistema anticiclónico garantiza aire más seco, lo que intensifica la sensación de calor pero estabiliza la atmósfera en la región Centro y Norte.

¿Cómo afectará el calor a la agricultura en Jalisco según el experto?

Como director de GEOSMET y consultor del sector agropecuario, el Dr. López Reyes advirtió sobre el impacto de este fenómeno meteorológico en la producción de alimentos debido a la evaporación acelerada.

Demanda hídrica: la demanda del recurso por parte de las plantas aumentará significativamente debido al aire seco.

la demanda del recurso por parte de las plantas aumentará significativamente debido al aire seco. Estrés térmico: los cultivos pueden sufrir daños estructurales. Según advirtió el meteorólogo, “el cultivo se puede estresar desde la vía térmica pero también desde la vía hídrica” .

los cultivos pueden sufrir daños estructurales. Según advirtió el meteorólogo, . Eficacia de agroquímicos: el calor y el viento pueden invalidar la inversión en productos si no se aplican bajo condiciones específicas de humedad.

El truco de los expertos para hacer tus plantas resistentes al calor El truco de los expertos para hacer tus plantas a prueba de calor (BOY_ANUPONG)

Por esta misma razón, López Reyes insta a los agricultores a estar atentos a los momentos más oportunos donde la humedad, la temperatura y el viento creen las condiciones propicias para optimizar el riego. Y al mismo tiempo, verificar las condiciones atmosféricas antes de aplicar productos para aumentar la factibilidad de absorción.

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