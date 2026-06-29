Estas son las dos pantallas OLED de 55 pulgadas que superaron todas las pruebas de la Profeco

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de Profeco realizó un estudio de calidad de 49 modelos de pantallas LED de diferentes tamaños y marcas, de los cuales 15 modelos eran de 55″ y 58″. De ellos, solo dos obtuvieron calificación Excelente en todos los parámetros de desempeño: color, contraste y nivel de negros, uniformidad y audio. Ambas son pantallas OLED de 55 pulgadas.

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¿Cuáles son las pantallas OLED de 55 pulgadas que superaron todas las pruebas de Profeco?

Profeco analizó las pantallas con diferentes pruebas, como la presentación de la información requerida, la calidad de imagen (incluyendo color, contraste, nivel de negro y uniformidad), calidad de audio y atributos.

Los modelos que obtuvieron calificación “Excelente” en color, contraste y nivel de negros, y uniformidad fueron las pantallas LG OLED55C55C5PSA y Samsung QN55S85HAEXZX.

¿Cuáles son las características de las pantallas OLED calificadas como excelente por Profeco?

Tanto la pantalla LG como la Samsung tienen resolución 4K/UHD, 3 puertos HDMI, conectividad Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz, y conexión ethernet y Bluetooth. Sin embargo, también tienen diferencias:

Por un lado, la pantalla LG OLED55C55C5PSA destaca por:

Tipo de panel: OLED evo

Sistema operativo: WebOS 24

RAM / ROM: 3 GB / 16 GB

Puertos USB : 3

: 3 Acceso a funciones por voz desde el control remoto

Por su parte, la pantalla Samsung QN55S85HAEXZX cuenta con:

Tipo de panel: OLED

Sistema operativo : Tizen OS

RAM / ROM: 3 GB / 8 GB

Puertos USB : 2

: 2 Pantalla muy delgada, acceso a funciones por voz y carga solar del control remoto

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