¿Cuánto consume de luz un Smart TV grande? LED, OLED o QLED, la duda de todos los usuarios

Cuando llega el momento de comprar un televisor nuevo, la atención suele centrarse en el tamaño de la pantalla, la calidad de imagen o las funciones inteligentes. Sin embargo, hay un aspecto que también puede influir en el gasto del hogar: el consumo de electricidad.

Y es que al elegir modelos grandes, de tipo LED, OLED o QLED, muchos se preguntan cual puede equilibrar mejor la balanza de calidad y ahorro de electricidad.

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¿Qué influye en el consumo de un Smart TV?

De acuerdo con la empresa Energy Star, la energía que utiliza un televisor depende de varios elementos. Uno de los más evidentes es el tamaño de la pantalla, ya que los equipos más grandes requieren más energía para funcionar que los modelos compactos.

También influyen aspectos como el nivel de brillo, la configuración de imagen y el tiempo que permanece encendido. Un televisor utilizado durante varias horas al día consumirá más electricidad que otro que se usa de forma ocasional, incluso si ambos tienen las mismas dimensiones.

La tecnología de la pantalla es otro factor importante. Aunque todos los Smart TV cumplen la misma función, la forma en que producen la imagen cambia entre los modelos LED, OLED y QLED, lo que también se refleja en su consumo energético.

¿Cuánto consume un Smart TV grande o de 65 pulgadas y más?

Los televisores de gran tamaño suelen ubicarse entre los aparatos electrónicos con mayor demanda de energía dentro del hogar. En términos generales, un modelo de estas dimensiones, que suele ubicarse en las 65 pulgadas o más, puede registrar consumos que van desde los 150 hasta los 200 watts durante su funcionamiento.

Las cifras exactas varían entre fabricantes y modelos, pero los equipos LED suelen rondar los 150 watts. En el caso de los QLED, el consumo puede acercarse a los 190 watts, mientras que algunos OLED alcanzan alrededor de 200 watts.

Aunque la diferencia parece pequeña a simple vista, puede hacerse más evidente cuando el televisor permanece encendido durante varias horas todos los días.

La calidad de los modelos QLED gastan más electricidad. Este tipo de pantallas suelen una opción perfecta para quienes disfrutan ver una película, un evento deportivo o momentos específicos al día. (Liverpool + ChatGPT)

LED, OLED o QLED: ¿cuál consume más electricidad?

De forma general, los televisores LED suelen ser los más eficientes en términos energéticos. Esto se debe a que utilizan un sistema de iluminación que demanda menos energía en comparación con otras tecnologías de pantalla de tamaño equivalente.

Los modelos QLED suelen ubicarse en un punto intermedio. Su tecnología permite alcanzar niveles de brillo más elevados y colores más intensos, características que pueden incrementar ligeramente el consumo eléctrico frente a un televisor LED tradicional.

Por su parte, los OLED suelen registrar los consumos más altos dentro de esta comparación. Esto no significa que representen un gasto excesivo por sí solos, pero sí que pueden requerir más energía, especialmente cuando muestran imágenes muy brillantes o contenido con alto rango dinámico.

En términos generales, quienes buscan mantener un consumo eléctrico más moderado y utilizan el televisor durante varias horas al día pueden encontrar en los modelos LED una alternativa más eficiente. Además de consumir menos energía, suelen ofrecer un costo de compra más accesible.

Por otro lado, los televisores OLED están orientados a usuarios que priorizan la calidad de imagen, con mejores niveles de contraste y negros más profundos. Son una opción atractiva para disfrutar películas, series, eventos deportivos o videojuegos, aunque suelen registrar un consumo energético mayor que los modelos LED equivalentes.

¿Cómo calcular el gasto de luz de tu televisor?

Los fabricantes suelen indicar el consumo eléctrico en watts (W), mientras que los recibos de luz utilizan kilowatts-hora (kWh). Por ello, para estimar el gasto es necesario considerar tanto la potencia del equipo como las horas de uso diario.

Por ejemplo, un televisor que consume 200 watts equivale a 0.2 kilowatts. Si permanece encendido durante cuatro horas al día, utilizará aproximadamente 0.8 kWh diarios. El costo final dependerá de la tarifa eléctrica y del consumo total registrado en el hogar.

Para quienes buscan reducir el gasto energético, una de las medidas más efectivas es disminuir el brillo de la pantalla y activar los modos de ahorro de energía disponibles en la mayoría de los Smart TV actuales.

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