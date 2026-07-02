Mientras en CDMX multan con hasta $2,300 por pasarse la luz roja, esto es lo que cobran en Edomex

Pasarse un semáforo en rojo puede costar mucho más de lo que algunos conductores imaginan en el centro de México. Aunque tanto la Ciudad de México como el Estado de México sancionan esta infracción, el monto de la multa cambia de forma importante entre ambas entidades.

Y es que mientras en la capital del país la sanción puede superar los 2 mil 300 pesos, en el Edomex el monto máximo no llega a los 600 pesos. Además, la legislación de la CDMX contempla penalizaciones adicionales relacionadas con la licencia de conducir y la matrícula del vehículo.

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¿Cuál es la multa por pasarse un semáforo en rojo en la CDMX?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México señala que, cuando la luz del semáforo está en rojo, los conductores deben detener completamente el vehículo antes de la línea de alto y evitar invadir el cruce peatonal o las zonas de espera para bicicletas, motocicletas y otros vehículos de movilidad personal.

Quienes incumplan esta disposición pueden recibir alguna de las siguientes sanciones:

10 UMA: $1,173.10 pesos

$1,173.10 pesos 15 UMA: $1,759.65 pesos

$1,759.65 pesos 20 UMA: $2,346.20 pesos

Además del pago de la multa, la infracción genera tres puntos de penalización en la licencia de conducir. Si la falta es detectada mediante cámaras o sistemas tecnológicos, el punto de penalización se aplica a la matrícula del vehículo.

No te pases el semaforo. La diferencia económica entre ambas multas es sumamente marcada. (Getty Images/Getty Images)

¿Qué multa aplica por esta infracción en el Estado de México?

En el Estado de México, el Reglamento de Tránsito sanciona a quienes se pasan la luz roja o la luz ámbar del semáforo. Aunque la conducta también constituye una infracción, el monto económico es considerablemente menor que el previsto en la Ciudad de México.

Las multas establecidas para esta falta son las siguientes:

3 UMA: 351.93 pesos.

351.93 pesos. 4 UMA: 469.24 pesos.

469.24 pesos. 5 UMA: 586.55 pesos.

En este apartado del reglamento mexiquense no se contemplan puntos de penalización para la licencia o la matrícula, por lo que la principal consecuencia es el pago de la multa correspondiente.

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