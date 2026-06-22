Tres municipios de Jalisco se declaran en emergencia por inundaciones y esperan la decisión del FOEDEN

Los municipios de Mezquitic, Bolaños y San Gabriel se declararon en emergencia tras registrar inundaciones y pérdidas materiales graves por tormentas, quedando a la expectativa de la aprobación de la asignación de recursos presupuestales de asistencia social.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco encabeza la validación de daños en las viviendas del interior del estado. Sergio Ramírez López, director de la dependencia encargada, notificó que los expedientes de ayuda permanecen bajo evaluación técnica del comité evaluador.

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¿Qué regiones son las más afectadas por las lluvias en Jalisco?

Las lluvias del temporal y una tromba desbordaron los caudales locales, dañando la infraestructura habitacional y los techos de diversas viviendas. Municipios como El Salto, Tlaquepaque y Tequila registraron afectaciones menores que resolvieron sus respectivos ayuntamientos, por lo que no requirieron financiamiento directo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Las brigadas concentran los censos de damnificados en tres municipios específicos:

Mezquitic: presenta destechamientos severos y filtraciones de agua en 48 hogares de la localidad de El Chalate debido a las ráfagas de viento.

presenta destechamientos severos y filtraciones de agua en 48 hogares de la localidad de El Chalate debido a las ráfagas de viento. Bolaños: registra pérdidas materiales en el menaje doméstico de 17 viviendas dentro de la comunidad de El Ballestito.

registra pérdidas materiales en el menaje doméstico de 17 viviendas dentro de la comunidad de El Ballestito. San Gabriel: reporta daños materiales en ocho inmuebles, detectando fallas de carácter estructural en dos de las construcciones.

¿Qué es el FOEDEN?

El Fondo Estatal de Desastres Naturales es un instrumento financiero operado por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco, diseñado para apoyar a los municipios en la restitución de enseres domésticos y reconstrucción de viviendas tras contingencias climatológicas. El esquema actual de operación prohíbe la entrega de apoyos económicos a familias asentadas en zonas de riesgo que ya recibieron recursos asistenciales en inundaciones pasadas.

La aplicación de este modelo estatal sustituye por completo los subsidios de origen federal que obtenían las entidades del país. El Gobierno de México oficializó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), extinguiendo el fideicomiso centralizado bajo el argumento de combatir esquemas de corrupción intermediaria. A partir de dicha reforma administrativa, el erario de Jalisco solventa las contingencias de manera autónoma a través de sus propias subcomisiones técnicas de vivienda.

Las familias damnificadas recibirán los apoyos financieros directos una vez concluido el peritaje de campo. Las subcomisiones del comité evaluador estiman que los cheques de indemnización para las 70 viviendas afectadas se liberen a finales del mes en curso.

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