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Vecinos de Los Reyes La Paz limpian sus hogares tras severas inundaciones por las lluvias

Habitantes de Los Reyes La Paz continúan retirando lodo y agua de viviendas y calles tras las intensas lluvias registradas.

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Por: Ximena Ochoa

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en diversas colonias de Los Reyes La Paz, Estado de México (Edomex), afectando viviendas y vialidades.

Vecinos realizaron labores de limpieza para retirar lodo, basura y agua acumulada en calles y hogares.

Autoridades municipales y cuerpos de emergencia apoyaron en las tareas de desazolve y atención a las zonas afectadas.

El Estado de México enfrenta una temporada de lluvias intensa, con riesgo de nuevas anegaciones en municipios del oriente de la entidad.

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