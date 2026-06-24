Vecinos de Los Reyes La Paz limpian sus hogares tras severas inundaciones por las lluvias

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en diversas colonias de Los Reyes La Paz, Estado de México (Edomex), afectando viviendas y vialidades.

Vecinos realizaron labores de limpieza para retirar lodo, basura y agua acumulada en calles y hogares.

Autoridades municipales y cuerpos de emergencia apoyaron en las tareas de desazolve y atención a las zonas afectadas.

El Estado de México enfrenta una temporada de lluvias intensa, con riesgo de nuevas anegaciones en municipios del oriente de la entidad.