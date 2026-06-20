Es oficial: Congreso de Jalisco presenta iniciativa que impactaría en todos los estudiantes desde primaria hasta bachillerato del estado

El Congreso del Estado de Jalisco analiza un proyecto de reforma legal para instaurar la formación obligatoria en materia de seguridad vial en las escuelas de la entidad. La iniciativa busca instruir a las nuevas generaciones bajo criterios de prevención ciudadana y convivencia urbana organizada desde la educación primaria hasta el bachillerato.

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¿Cómo funcionarán las clases obligatorias de cultura vial en las escuelas de Jalisco?

La Comisión de Movilidad y Transporte del poder legislativo local promueve la adición de contenidos especializados para generar entornos urbanos consolidados y pacíficos. La medida asume el principio internacional Visión Cero, determinando que ninguna muerte o lesión derivada de siniestros de tránsito resulta aceptable.

Las directrices educativas y los criterios operativos proyectados para las aulas comprenden estas pautas:

Asignación de carga horaria: impartir un mínimo de dos horas mensuales de formación teórica y práctica sobre reglas de tránsito a la población estudiantil.

impartir un mínimo de dos horas mensuales de formación teórica y práctica sobre reglas de tránsito a la población estudiantil. Cobertura total de matrícula: implementar las capacitaciones obligatorias desde el nivel primaria hasta el bachillerato en todas las escuelas públicas y privadas.

implementar las capacitaciones obligatorias desde el nivel primaria hasta el bachillerato en todas las escuelas públicas y privadas. Vinculación institucional obligatoria: coordinar los contenidos programáticos mediante el trabajo conjunto de la Secretaría de Educación y la Comisaría Vial del Estado.

¿Qué regulaciones de tránsito y sanciones vehiculares contempla la propuesta en Jalisco?

La diputada Alejandra Giadans impulsa las reformas a la Ley de Educación y a la Ley de Movilidad del estado para robustecer la cultura de responsabilidad civil en el Área Metropolitana de Guadalajara. El plan integral de prevención delictiva y resguardo civil no generará cobros impositivos adicionales a los planteles educativos.

Las modificaciones complementarias de control vial y las pautas institucionales estructuradas abarcan las siguientes disposiciones de ordenamiento:

Delegación en movilidad sustentable: otorgar facultades directas a los gobiernos municipales para establecer los mecanismos de aplicación y sanciones económicas para scooters eléctricos.

otorgar facultades directas a los gobiernos municipales para establecer los mecanismos de aplicación y sanciones económicas para scooters eléctricos. Fijación de límites de velocidad: mantener el tope de 25 kilómetros por hora para vehículos de movilidad personal en ciclovías, descartando el uso obligatorio de placas.

mantener el tope de 25 kilómetros por hora para vehículos de movilidad personal en ciclovías, descartando el uso obligatorio de placas. Detección de sustancias psicoactivas: incorporar reactivos de saliva en el operativo Salvando Vidas para conductores con indicios de intoxicación por marihuana o cocaína.

Infracciones La Ley de Jalisco sanciona a quienes estacionan en lugares prohibidos. (Facebook Policía Vial Jalisco)

Los conductores que resulten positivos en los exámenes de estupefacientes recibirán una sanción económica equiparable al segundo grado de alcoholemia, la cual oscila entre los 16 mil y 21 mil pesos, además de un arresto administrativo de 26 a 36 horas en el centro de retención correspondiente. Las autoridades locales informaron que de manera paralela la Secretaría de Transporte iniciará entre junio y julio la instalación de dispositivos GPS en 4 mil 500 unidades de transporte público de 220 rutas.

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