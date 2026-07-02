CEMEX y Viva se unen para llevar ayuda humanitaria a Venezuela; mandan equipo para la zona cero

Los ojos del mundo siguen puestos en Venezuela tras los terremotos que devastaron el país la semana pasada, por eso CEMEX y Viva enviaron organizaciones rescatistas y cofinanciando gastos operativos, como parte de la respuesta humanitaria.

El avión de Viva despegó a las 22:15 horas del miércoles 1 de julio del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Caracas, Venezuela.

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Más de 140 rescatistas viajan a Venezuela para seguir con ayuda humanitaria

El avión transportó a 140 rescatistas de 16 organizaciones especializadas como Brigada Rotaria y grupo USAR, así como nueve binomios caninos K9, además de equipo médico, medicamentos y equipamiento técnico para operaciones de búsqueda y rescate urbano.

Entre los bienes destacan cámaras térmicas, explosímetros y detectores de gases, drones, equipos de radio y comunicación, generadores y plantas de energía, así como equipo hidráulico de rescate que servirá para la zona cero donde se sigue trabajando.

El cargamento también incluyó reflectores, carpas, extensiones eléctricas, palas, entre otros.

“No están solos”: el mensaje de CEMEX y Viva para Venezuela

“CEMEX está aquí para reiterar su solidaridad con Venezuela y apoyar con una respuesta rápida que atienda las necesidades más críticas para salvar vidas. Al pueblo de Venezuela: no están solos”, fue el mensaje que compartieron al partido de México.

Asimismo, destacaron que lo más importante es ayudar y seguirá siéndolo en los días y semanas que vienen, por lo que esperan que el equipo y la fuerza humana sirva para los venezolanos.

Venezuela decreta 7 días de duelo nacional tras terremotos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, del país sudamericano anunció que, a partir del pasado miércoles 1 de julio de 2026 a las 18:00 horas, se declaró duelo nacional por siete días.

Hasta el corte de ese día, sumaban más de dos mil 200 fallecidos, así como 10 mil 571 personas heridas en las zonas afectadas.

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