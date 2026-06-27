Daños y catástrofe en Venezuela por terremotos pueden superar los 6 mil 700 mdd: ONU

La crisis y catástrofe que atraviesa Venezuela tras los sismos magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio podrían representar una importante pérdida económica para el país latinoamericano, pues se de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los daños generados podrían representar gastos por arriba de los 6 mil 700 millones de dólares.

A través de una evaluación preliminar realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la misma ONU, se detalló que esto se consideró al tomar en cuenta los daños en edificios, hogares y mucho más.

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¿De cuánto será el impacto económico para Venezuela por los terremotos?

De acuerdo con las estimaciones de la ONU, los daños físicos directos en Venezuela se estiman en un rango de los 4 mil 700 a los 8 mil 700 millones de dólares, lo cual representa hasta un 6% de todo el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“Los daños directos se estiman en 6 mil 700 millones de dólares (en un rango de 4 mil 700 a 8 mil 700 millones de dólares), debido a pérdidas en viviendas y activos económicos”, se lee en el comunicado emitido por la ONU.

Es importante mencionar que el mismo análisis detalla que en las estimaciones no se incluyeron daños a infraestructura ni los costos de reconstrucción a largo plazo, por lo cual destacaron que el impacto total a la economía venezolana podría ser entre 1.5 y 3 veces el costo de los daños directos.

¿Cuánto tardará Venezuela en estabilizarse tras los terremotos?

Tomando en cuenta los análisis y estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Venezuela podría entrar en un periodo de estabilización hasta los próximos ocho años, esto al considerar la cifra equivalente al PIB antes mencionado.

Esto se podría agravar al considerar que Venezuela es una de las naciones con la economía más debilitada en Sudamérica, lo cual repercute en crisis eléctrica, deterioro hospitalario, baja inversión pública y migración masiva.

¿Cuáles son las zonas más devastadas por los terremotos en Venezuela?

Vale la pena mencionar que los estados de Venezuela que se encuentran en la peor crisis por los terremotos son Caracas, La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

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