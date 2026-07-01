Venezuela decreta duelo nacional por 7 días tras doble terremoto; suman más de dos mil fallecidos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional por siete días a partir de hoy, miércoles 1 de julio a las 18:00 horas (tiempo del país sudamericano), tras cumplirse una semana del doblete sísmico.

“Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos”, mencionó la presidenta en un mensaje en sus redes.

En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. pic.twitter.com/eGOtAYk25u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 1, 2026

Ascienden a más de 2 mil personas muertas tras los terremotos de Venezuela

Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra de personas fallecidas aumentó a dos mil 295, mientras que se han rescatado seis mil 461 sobrevivientes, principalmente en la zona cero de La Guaira.

No obstante, se advierte que ya hay 10 mil 571 heridos en las zonas afectadas, así como 15 mil 866 damnificados.

#AlMomento 🔴🇻🇪 Asciende a 2 mil 295 el número de muertos por los terremotos en #Venezuela, ocurridos hace una semana. pic.twitter.com/vqz0sP9AL4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 1, 2026

ONU alerta por situación en Venezuela

La situación de emergencia en la zona ha sido alertada por Naciones Unidas, quienes advierten que desde los terremotos de la semana pasada se han registrado más de 600 movimiento sísmicos.

Asimismo, reportaron que, al menos, 855 edificios resultaron afectados y más de dos mil 500 estructuras han sufrido algún tipo de daño, incluidos hospitales y escuelas.

“Las familias de los estados afectados necesitan urgentemente agua segura y acceso a atención sanitaria. Muchas duermen al aire libre por miedo a nuevas réplicas”, declaró Roberto Benes, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

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