Últimos días en Edomex para aplicar al apoyo de $9,000 pesos: requisitos, fechas y cómo inscribirte a tiempo

El registro al programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026 está entrando a su etapa final para todas las personas que perdieron su trabajo recientemente, y buscan un apoyo económico mientras encuentran una nueva oportunidad laboral.

Para participar, la persona solicitante deberá completar el registro en línea, cumplir con los requisitos y entregar la documentación dentro del plazo marcado por la Secretaría del Trabajo del Estado de México, el cual finaliza el próximo 5 de julio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De cuánto es el apoyo al desempleo en Edomex?

De acuerdo con autoridades del Edomex, el apoyo se entrega en pagos mensuales de $3,000 pesos, conforme a la disponibilidad del programa. En total, una persona seleccionada podría recibir:

$3,000 pesos , en una entrega

, en una entrega $6,000 pesos , en dos entregas

, en dos entregas $9,000 pesos, en tres entregas

Además del apoyo económico, el programa incluye vinculación al mercado laboral formal mediante las Oficinas Regionales de Empleo.

¿Quiénes pueden registrarse al apoyo de $9,000 pesos?

El programa cubre los 125 municipios mexiquenses. Sin embargo, para participar, es necesario contar con una serie de requisitos específicos:

tener nacionalidad mexicana

residir en el Estado de México

tener entre 18 y 64 años

haber perdido el empleo en los últimos 18 meses

no recibir otro apoyo social federal, estatal o municipal

¿Cómo registrarse al apoyo al desempleo?

El registro en línea estará disponible hasta el 5 de julio de 2026 en el sistema del programa: registro PADB 2026. La modalidad presencial se realizó del 22 al 26 de junio, por lo que la opción vigente para los últimos días es por internet.

Antes de iniciar, la persona solicitante debe contar con registro previo en el Portal del Empleo, ya que el sistema pide el folio generado en esa plataforma para continuar.

El proceso es el siguiente:

Registrarse en el Portal del Empleo Obtener el folio correspondiente Entrar al sistema del programa Llenar los datos solicitados Descargar el Formato Único de Bienestar y la carta bajo protesta de decir verdad Firmar los formatos con bolígrafo azul Al subir la documentación, cada archivo deberá estar en formato PDF, ser legible y pesar máximo 300 KB; el sistema no acepta fotografías ni documentos en formato de imagen. Obtener el folio de registro del programa

De acuerdo con la información difundida sobre la convocatoria, los resultados se darán a conocer durante agosto de 2026 y los pagos están previstos entre septiembre y noviembre.

¿Qué documentos piden para solicitar el apoyo?

Los documentos solicitados son:

acta de nacimiento

identificación oficial vigente

CURP impresa o biométrica, no mayor a tres meses

comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Formato Único de Bienestar

carta bajo protesta de decir verdad

documento que acredite la pérdida del empleo

Para comprobar el desempleo, se puede presentar uno de estos documentos:

constancia laboral

baja del instituto de seguridad social

documento de una autoridad laboral sobre el empleo perdido

En casos específicos, también se pedirá un documento médico para acreditar enfermedad crónico-degenerativa, discapacidad o cuidado de una persona con discapacidad. Las personas repatriadas deberán presentar documento oficial del Instituto Nacional de Migración o de la autoridad estatal correspondiente.

La convocatoria puede revisarse en el portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Edomex. Una vez cerrado el registro, las personas solicitantes deberán estar pendientes del portal de la Secretaría del Trabajo, donde se publicará la lista de beneficiarios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.