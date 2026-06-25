El grupo de adultos mayores en México que perderá su pensión si no actualiza esta información en junio

Recibir el depósito bimestral no garantiza que el apoyo continúe de forma automática. Algunos beneficiarios de la Pensión Bienestar enfrentan riesgo real de perder el pago si no atienden las obligaciones administrativas que la Secretaría de Bienestar establece para mantener a cada persona dentro del padrón activo.

La situación afecta a un grupo específico de adultos mayores en México que tiene datos desactualizados o procesos de verificación sin resolver. El plazo crítico es junio de 2026, y quienes no actúen a tiempo podrían ver suspendido o cancelado su apoyo sin previo aviso adicional.

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¿Qué adultos mayores en México pierden la Pensión Bienestar en junio de 2026?

El programa no da de baja a los beneficiarios de forma arbitraria. La Secretaría de Bienestar aplica revisiones periódicas para confirmar que cada persona cumpla los requisitos vigentes y que la información registrada en el padrón siga siendo correcta y verificable.

El primer motivo de riesgo es tener datos personales desactualizados. Si el beneficiario cambió de domicilio, modificó su número telefónico o sustituyó a su representante auxiliar sin notificarlo, el sistema no puede confirmar su identidad ni contactarlo ante una convocatoria oficial, lo que genera una incidencia administrativa que puede derivar en suspensión.

El segundo motivo es no responder a los procesos de validación cuando la autoridad los requiere. Estos procesos pueden incluir:

Confirmación de identidad ante personal de Bienestar

Actualización de documentos oficiales vigentes

Verificación de permanencia activa en el padrón

Reposición de la tarjeta del Banco del Bienestar

Aclaración de situaciones administrativas pendientes

Ignorar una convocatoria oficial equivale a un incumplimiento, aunque el beneficiario siga con vida y continúe en la misma dirección de siempre.

Mantener tu cerebro activo reduce el riesgo de demencia en adultos mayores, según estudio Adultos mayores en México: tres obligaciones administrativas que debes cumplir para conservar tu pensión. (Getty Images)

¿Qué hacer para no perder la Pensión Bienestar en México este mes?

Conservar el apoyo económico requiere tres acciones concretas. La primera es revisar que todos los datos registrados ante Bienestar estén vigentes, incluyendo documentos de identidad, domicilio y datos del representante auxiliar en caso de que el beneficiario cuente con uno.

La segunda acción es atender cualquier notificación oficial que llegue por los canales del programa. La Secretaría de Bienestar puede convocar al beneficiario o a su representante para aclaraciones; responder en tiempo y forma evita la retención de pagos y cierra el proceso sin consecuencias para el padrón.

La tercera acción es usar correctamente la tarjeta del Banco del Bienestar. Las prácticas que ponen en riesgo la continuidad del beneficio incluyen:

Prestar la tarjeta a terceros de forma permanente

Compartir el NIP o datos bancarios con personas ajenas al programa

Permitir retiros mediante mecanismos no autorizados por Bienestar

Entregar documentos originales a gestores externos no acreditados

Participar en esquemas fuera de los procedimientos oficiales del programa

Los familiares que apoyan con retiros deben hacerlo a través de los mecanismos formales de representación que el propio programa establece, no por vías informales que pongan en riesgo la titularidad del beneficio.

Si ya existe una suspensión, no implica necesariamente la pérdida definitiva del apoyo. La baja permanente del padrón solo ocurre cuando se acredita un incumplimiento grave o una causa prevista en las Reglas de Operación del programa; en muchos casos, una actualización de datos resuelve la situación.

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