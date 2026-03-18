Recupera 50 minutos al día: la esperada obra entre Jalisco y Nayarit que se inaugurará en 2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que el Puente Amado Nervo será inaugurado antes del final de 2026. La estructura, que conectará Puerto Vallarta con Bahía de Banderas, mejorando la movilidad de 7.6 millones de personas, tiene fecha de fin de obra para noviembre de este año.

El proyecto federal cuenta con una inversión de 900 millones de pesos y registra al día de hoy un avance estructural del 60%. La ingeniería emplea 2,970 toneladas de acero para cruzar el Río Ameca, lo que permitirá reducir los tiempos de traslado hasta en 25 minutos.

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¿Cuándo se inaugura el Puente Amado Nervo que conectará Bahía de Banderas con Puerto Vallarta?

La SICT proyecta concluir los trabajos en noviembre de 2026, aunque el ritmo acelerado de construcción sugiere un adelanto con fecha tentativa para finales de julio. La infraestructura se consolida como el eje logístico principal para el turismo y el traslado de mercancías entre San Vicente e Ixtapa.

Especificaciones técnicas y datos más relevantes del puente:

Ejecución de 900 millones de pesos de presupuesto federal para la conectividad interestatal.

federal para la conectividad interestatal. Construcción de una plataforma de 24 metros de ancho con seis carriles de circulación.

Colocación de 800 pilotes de concreto distribuidos en seis líneas a lo largo del Río Ameca.

distribuidos en seis líneas a lo largo del Río Ameca. Ahorro directo de 25 minutos por trayecto entre los centros turísticos de la Riviera Nayarit y Jalisco.

Fases de construcción del Puente Amado Nervo:

La estructura extendida ya es visible de extremo a extremo, marcando el fin de la etapa de cimentación profunda a 50 metros de distancia entre apoyos. El mercado de transporte y logística prevé que este enlace de 1.2 kilómetros desahogue el flujo vehicular que actualmente satura los pasos antiguos, fortaleciendo el acceso al Centro Universitario de la Costa para miles de estudiantes.

Impacto directo del Puente Amado Nervo en el traslado de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas

La integración de este enlace vial contempla intervenciones complementarias para evitar cuellos de botella en las zonas urbanas. La modernización de la Avenida México en Ixtapa se suma al plan maestro para absorber el flujo de los tres carriles por sentido que entregará el nuevo puente.

Los beneficios estratégicos del proyecto son:

Eficiencia logística: Facilitar el traslado de bienes y suministros entre las zonas hoteleras y de servicios de ambos estados. Seguridad vial: Sustituir tramos de alta incidencia por una superficie de rodamiento diseñada bajo estándares federales. Conectividad social: Unir la zona serrana de Nayarit con los servicios educativos y de salud en el municipio de Puerto Vallarta.

La fase actual de la obra se concentra en el colado de las trabes de concreto y la preparación de las rampas de acceso en los extremos de San Vicente e Ixtapa. La supervisión técnica del subsecretario Juan Carlos Fuentes Orrala ratificó que la calidad de los materiales garantiza una vida útil prolongada frente a las crecidas estacionales del Río Ameca.

El Puente Amado Nervo entrará en fase de pavimentación y señalética durante el segundo trimestre de 2026. La SICT mantendrá los recorridos de supervisión quincenales para asegurar que la entrega se realice antes del periodo vacacional de invierno, consolidando la modernización del sistema de puentes interestatales en el Occidente del país.