Mientras CDMX está multando a conductores con más de $3,500 por portar estos vidrios polarizados, esto es lo que cobran en Jalisco

Dos reglamentos distintos regulan los cristales polarizados en vehículos, y la brecha entre sus sanciones sorprende a cualquier conductor que maneje en más de un estado. En la capital del país, las autoridades ya aplican multas a quienes portan este tipo de vidrios sin cumplir el límite de visibilidad que marca la ley, y la cifra que arriesga tu bolsillo supera lo que muchos esperan.

Lo que ocurre en Jalisco con los vidrios oscurecidos es una historia completamente diferente, porque el mismo elemento está tipificado bajo una categoría legal distinta y la sanción que corresponde dista mucho de la que aplican en la Ciudad de México. Esa disparidad entre ambas entidades afecta directamente a millones de conductores que circulan por el país sin saber cuánto pueden perder según el estado donde los detengan.

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¿Cuánto cobran en CDMX y en Jalisco por vidrios polarizados?

El Artículo 43, fracción VII del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México prohíbe el uso de películas de control solar u oscurecimiento de vidrios laterales o traseros en un porcentaje mayor al 20%, y establece una sola excepción: quienes acrediten razones médicas ante la Secretaría competente, con el dato asentado en la tarjeta de circulación del vehículo. Fuera de ese supuesto, cualquier conductor con polarizado que supere ese umbral es susceptible de sanción inmediata durante un operativo.

La multa en CDMX va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en pesos de 2026 representa entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos, un rango que el agente de tránsito determina según las circunstancias específicas de cada infracción. No es una sanción menor: para muchos trabajadores de la capital, esa cifra equivale a más de dos semanas de salario mínimo y puede representar un golpe económico significativo al presupuesto familiar.

En Jalisco, el Artículo 360, numeral 1, fracción IX del Reglamento de Tránsito del Estado de Jalisco clasifica esta conducta como falta leve y la sanciona con apenas 1 a 5 veces la UMA, equivalente a entre $117.31 y $586.55 pesos en 2026. La diferencia frente a la multa de CDMX puede ser de hasta 30 veces en el extremo superior de cada escala, una brecha legal que ningún conductor debería ignorar.

Jalisco solo sanciona los cristales que bloquean totalmente la visibilidad al interior. (Getty Images)

¿Por qué la multa por cristales polarizados es tan distinta en Jalisco?

A diferencia de CDMX, que sanciona cualquier polarizado que supere el 20% de oscurecimiento, en Jalisco la infracción aplica únicamente cuando los cristales impiden totalmente la visibilidad hacia el interior del vehículo, un criterio radicalmente distinto que cambia el umbral de la sanción. Esa diferencia de redacción entre reglamentos define si el conductor paga $117 pesos o más de $3,500, según el estado donde lo detengan.

Si circulas en Jalisco con vidrios polarizados que no bloquean totalmente la visibilidad al interior, la norma estatal no te sanciona, porque el criterio jurídico es la opacidad total, no el porcentaje de oscurecimiento como en CDMX. Ese matiz convierte la misma modificación en tu auto en una infracción menor o en un gasto mayor dependiendo únicamente de la entidad donde operen los agentes de tránsito.

Antes de instalar cualquier película en los vidrios de tu vehículo, revisa la normativa vigente del estado donde circula tu auto, porque la ley no es uniforme en todo el país y el desconocimiento no exime de la sanción. Lo que en un estado se considera falta leve, en otro representa una multa que puede superar los tres mil pesos.

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