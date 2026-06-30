Gobierno Federal prepara regulación de las redes sociales

Se tiene previsto que especialistas participen en diferentes espacios para debatir sobre el impacto de las plataformas digitales, especialmente en lo relacionado con la adicción a redes sociales en niños y adolescentes.

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¿En qué consiste la regulación de redes sociales?

El objetivo es reflexionar sobre las aportaciones positivas pero sin dejar de lado los abusos que se pueden cometer en estas plataformas pues se han reportado casos graves con el uso de los teléfonos celulares en las escuelas.

También se debe revisar quién controla esta forma de comunicación y regular los contenidos de abusos sexuales que se difunden.

Se revisarán experiencias internacionales y se harán encuestas y estudios para conocer la percepción de madres y padres de familia respecto al uso de tecnologías por parte de menores de edad.

Se analizará el uso de la IA

También se abordará el desarrollo de la inteligencia artificial, su evolución en el mundo y los marcos normativos en diferentes países. Se analizará cuáles son sus usos benéficos y los riesgos que hay.

¿Qué países han regulado el uso de IA y redes sociales?

La Unión Europea, Corea del Sur, Italia y China se han convertido en lo pioneros en legislar la Inteligencia Artificial mediante acuerdos éticos, leyes de privacidad y normativas de mitigación de riesgos.

Estas normas controlan su uso en la educación, sanidad y el respeto a la propiedad intelectual para establecer un marco ético.

En el caso de las redes sociales, países como Australia, Reino Unido, Dinamarca, Francia y Canadá han prohibido el acceso a TikTok, Instagram y Facebook a menores de 16 años para limitar la exposición a contenido inapropiado.

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