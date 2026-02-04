Prohíben redes sociales a menores de 16 años y endurecen reglas para plataformas digitales en España

El Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, anunció un paquete de reformas para regular plataformas digitales y proteger a los menores frente a riesgos en línea. Las propuestas se aprobarán en el Consejo de Ministros la próxima semana y modificarán leyes en trámite. El plan marca un giro contundente, prohíben redes sociales a adolescentes y exigen controles de edad reales y buscan frenar el poder de los algoritmos que viralizan contenidos dañinos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El objetivo principal es crear un entorno en internet más seguro, reduciendo riesgos como el acoso, la exposición a contenidos violentos o la desinformación.

¿Qué edad mínima habrá para usar redes sociales en España?

El límite será de 16 años para abrir cuentas en plataformas como TikTok o Instagram

Las empresas deberán aplicar verificación robusta, no simples declaraciones del usuario. El objetivo es reducir acoso, adicción y exposición a material sensible.

¿Qué pasará con los directivos de las grandes plataformas?

Habrá posible responsabilidad penal para ejecutivos que ignoren contenidos ilegales

Si no actúan tras órdenes oficiales, podrían enfrentar sanciones. El Gobierno busca terminar con la falta de consecuencias reales.

¿Se convertirá en delito manipular los algoritmos en España?

Nuevos crímenes por amplificar odio o desinformación de forma intencional

Se apunta directamente a los sistemas de recomendación que priorizan lo viral sobre lo seguro.

¿Cómo vigilarán el odio y la polarización en redes en España?

Sistema de monitoreo público sobre impacto social de las plataformas

Permitirá medir prácticas nocivas y presionar a las empresas a corregirlas

¿Qué rol tendrá la Fiscalía en España?

Investigación directa de infracciones graves en redes e IA

Se reforzará la persecución de delitos digitales con mayor coordinación institucional.

¿En qué contexto internacional se enmarca esto?

Tendencia global con casos como Australia y Francia.

Reclutadores del crimen organizado usan TikTok para captar jóvenes; dos víctimas logran escapar del engaño

La Unión Europea avanza en regulaciones, aunque algunas medidas generan debate legal. Estas medidas aún necesitan pasar por el Parlamento y podrían modificarse, pero marcan un endurecimiento claro en la regulación de las plataformas digitales en España, priorizando la protección de menores y la responsabilidad de las empresas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.