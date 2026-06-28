Memo Garza vivió momentos de terror; sufrió un ataque a balazos en la autopista Puebla-Orizaba

Memo Garza, exvocalista de La Adictiva y su grupo de músicos vivieron instantes de pánico tras ser emboscados por un comando armado que atacó a balazos el autobús en el que viajaban por la carretera Puebla-Orizaba.

El ataque se registró durante la madrugada de este domingo 28 de junio. La agresión dejó a un integrante de la agrupación lesionado por un impacto de bala, mientras que el exvocalista de La Adictiva salió ileso. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué le pasó a Memo Garza en la autopista Puebla-Orizaba?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, Memo Garza y su equipo regresaban de una presentación en la Feria de San Pablo del Monte, Tlaxcala, y se dirigían hacia Chiapas, donde tenían programado otro concierto.

Cuando el autobús circulaba a la altura del puente de Santa María Xonacatepec, un grupo de sujetos armados interceptó la unidad y disparó contra el vehículo en repetidas ocasiones. Al parecer, el autobús del cantante recibió alrededor de diez impactos de bala, presuntamente durante un intento de asalto. El conductor decidió no detenerse y continuó la marcha hasta llegar a una zona segura, donde solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos atendieron a uno de los músicos que viajaba en el autobús y posteriormente fue trasladado a un hospital. Su estado de salud fue reportado como estable.

¿Quién es el músico herido en la balacera del autobús de Memo Garza de La Adictiva?

Los reportes identifican al lesionado como Luis Alberto Mota Luna, segunda voz de la agrupación de Memo Garza. El músico recibió un impacto de bala en uno de sus brazos durante la agresión y fue atendido por personal de Protección Civil antes de ser hospitalizado.

Hasta el momento, Memo Garza no ha informado que haya sufrido lesiones ni ha confirmado cambios en su agenda de presentaciones. Mientras tanto, la Fiscalía y las autoridades de seguridad mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

El ataque en contra del famoso cantante de regional puso de nuevo la mira en la ola de hechos de violencia que suceden en las carreteras del país.

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