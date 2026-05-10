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Pasajeros graban intento de asalto en transporte de Chalco, Edomex

Pasajeros vivieron momentos de terror al ser perseguidos por delincuentes en Chalco, Edomex; la unidad de transporte no se detuvo.

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Por: Adriana Pacheco
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