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Pasajeros graban intento de asalto en transporte de Chalco, Edomex
Pasajeros vivieron momentos de terror al ser perseguidos por delincuentes en Chalco, Edomex; la unidad de transporte no se detuvo.
Metadatos del artículo
Publicado
10/05/2026
🕐
15:27
Por:
Adriana Pacheco
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