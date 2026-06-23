Aldo Alfonso Campos Martínez, un policía que formaba parte de la Dirección de Seguridad Humana y Orden Vial en San Mateo Atenco, Estado de México (Edomex), fue asesinado a balazos durante un tiroteo que se desató al intentar impedir un asalto en una farmacia.

Las autoridades lograron neutralizar y detener al agresor, que tenía retenidas a varias personas dentro del establecimiento. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué pasó hoy en San Mateo Atenco?

Durante la tarde de este martes 23 de junio, elementos de la Dirección de Seguridad Humana y Orden Vial acudieron a atender un llamado de emergencia. Un asalto se desarrollaba en el interior de una farmacia ubicada en el barrio San Nicolás, ubicado sobre la avenida Benito Juárez, esquina con Morelos.

matan-policía-san-mateo-atenco Matan a policía en asalto en San Mateo Atenco, Edomex. (Facebook)

Al arribar al lugar, los uniformados se percataron de que el agresor se encontraba armado y retenía a los trabajadores del negocio. Al intentar ingresar, el delincuente inició un tiroteo en contra de los policías municipales, quienes lograron repeler la agresión y proteger a las víctimas.

En el lugar fue neutralizado y detenido Rafael Arturo ‘N’, de 31 años, quien ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia en el Valle de Toluca.

Policía del Edomex confirma la muerte de un policía

Lamentablemente, durante el operativo resultó gravemente lesionado el policía municipal Aldo Alfonso Campos Martínez, quien fue trasladado de inmediato al Centro Médico del ISSEMYM, donde falleció debido a las heridas con arma de fuego.

Tras lo sucedido, la corporación y la presidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, expresaron sus condolencias a la familia del policía fallecido.

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