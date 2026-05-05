Autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado (Semoth), dieron a conocer que el precio de la tarifa en el transporte público de Hidalgo aumentará un 20% este mismo 2026, esto con la finalidad de generar una ganancia equitativa entre los concesionados sin afectar el bolsillo de las y los pasajeros.

Fue Lyzbeth Robles Gutiérrez, titular de la Semoth, quien en una conferencia anunció que el incremento será aplicable para todas las unidades concesionadas en el estado, lo cual podría dejar cambios en el costo del transporte público en municipios como Pachuca de Soto, Tulancingo, Actopan, Mineral de la Reforma y demás.

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Nueva tarifa del transporte público en Hidalgo a partir de 2026

Como bien se anunció anteriormente, el incremento del transporte público en Hidalgo será del 20% a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POEH), es por ello que las tarifas por viaje de pasajero quedará de la siguiente manera:

Zona metropolitana de Hidalgo como Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Almoloya y demás: de 10 a 12 pesos

Zona de San Agustín Metzquititlán: de 8.50 a 10 pesos

Zona de Apan: de 9 a 11 pesos

Actopan, Huazalingo y Zapotlán de Juárez: de 11 a 13 pesos

El Arenal: de 18 a 22 pesos

¿Cuándo se aplicará el nuevo precio del transporte público en Hidalgo?

Como bien se mencionó anteriormente, será una vez que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, que se comenzarán a aplicar las nuevas tarifas en el transporte público de la entidad.

Es por ello que te sugerimos estar pendientes a la información oficial publicada por el Gobierno de Hidalgo, el cual dará a conocer la fecha en la que entrarán en vigor las nuevas tarifas.

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