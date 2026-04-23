Personas que pueden obtener el 50% de descuento en el Tuzobús, alimentadoras y transporte en Hidalgo

Adultos mayores tienen descuento del 50% en el Tuzobus de Pachuca, Hidalgo | FB: Tuzobus_Oficial

Pese a que el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dio a conocer recientemente que en abril de este mismo 2026 se publicarán los nuevos precios en el transporte público de ruta y demás, es importante recordar que un sector de la población puede acceder al 50% de descuento en el Tuzobús con la credencial del INAPAM.

El costo actual del Tuzobús es de 10 pesos por usuario, por lo cual con el aumento a las tarifas que se aplicarán próximamente, el precio podría aumentar en un par de pesos.

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¿Qué documentos se deben presentar para obtener el 50% de descuento en el Tuzobús?

Son precisamente los adultos mayores de 60 años o más, los que pueden acceder al descuento en el transporte público presentando la credencial del INAPAM, la cual se entrega periódicamente a las personas que cumplan con los requisitos.

Es importante mencionar que el descuento del 50% en el acceso al Tuzobús aplica en todo el año para los adultos mayores, sin embargo, puede haber días específicos que por la conmemoración de ciertas fechas, se den beneficios de hasta el 100% en la condonación del ingreso a este transporte público de Pachuca, Hidalgo.

Beneficios de la tarjeta INAPAM en el transporte público de Hidalgo

Vale la pena mencionar que más allá del descuento que se le aplica a los adultos mayores en el Tuzobús, este sector de la población también puede acceder al mismo beneficio en autobuses de ruta como ADO, Flecha Roja, Conexión y ETN.

Más allá de los descuentos en transporte público, las y los habitantes de Hidalgo pueden corroborar todos los beneficios con los que cuentan con la credencial del INAPAM dentro de los diferentes municipios de la entidad.

Requisitos para obtener la tarjeta INAPAM

Para poder obtener la credencial del INAPAM y acceder a los descuentos y beneficios en transporte público como el Tuzobús de Hidalgo, las y los interesados deben cumplir con los siguientes documentos y requisitos:

Identificación oficial con fotografía vigente

CURP actualizada

Acta de nacimiento legible

Datos de contacto

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de vigencia

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