Si estudiaste en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) puedes seguir obteniendo muchos beneficios a través de la credencial para egresados, aquí te decimos qué necesitas para tramitarla.

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¿Qué beneficios tiene la credencial de egresado de la UAM?

Institucional

Acceso a las instalaciones

Préstamo de material bibliotecario para consulta interna

Acceso a la Biblioteca Digital de la UAM

Descuentos en libros

Cursos en las Coordinaciones de Lenguas Extranjeras

Aliados

Descuentos del 5 al 30% en ópticas

Promociones en estudios de laboratorio

Descuentos en librerías

Promoción en inscripción en Sportium

Descuentos en atracciones

Hasbro City

Six Flags

Mirador Torre Latino

Acuario

Boliche

¿Cómo tramitar la credencial de egresados de la UAM?

Así que si estás interesado en obtener tu credencial de egresado debes comunicarte al área correspondiente de la unidad de la que hayas egresado:

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Deberás otorgar la siguiente información:

Nombre completo

Número de matrícula

Identificación oficial (INE, Pasaporte o Cartilla Militar)

Fotografía y firma de la persona egresada interesada

La credencial tiene un costo de 200 pesos y tiene vigencia de un año y se puede renovar constantemente.

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