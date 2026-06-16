Si estudiaste en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) puedes seguir obteniendo muchos beneficios a través de la credencial para egresados, aquí te decimos qué necesitas para tramitarla.
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¿Qué beneficios tiene la credencial de egresado de la UAM?
Institucional
- Acceso a las instalaciones
- Préstamo de material bibliotecario para consulta interna
- Acceso a la Biblioteca Digital de la UAM
- Descuentos en libros
- Cursos en las Coordinaciones de Lenguas Extranjeras
Aliados
- Descuentos del 5 al 30% en ópticas
- Promociones en estudios de laboratorio
- Descuentos en librerías
- Promoción en inscripción en Sportium
Descuentos en atracciones
- Hasbro City
- Six Flags
- Mirador Torre Latino
- Acuario
- Boliche
¿Cómo tramitar la credencial de egresados de la UAM?
Así que si estás interesado en obtener tu credencial de egresado debes comunicarte al área correspondiente de la unidad de la que hayas egresado:
- Azcapotzalco
- Cuajimalpa
- Iztapalapa
- Lerma
- Xochimilco
Deberás otorgar la siguiente información:
- Nombre completo
- Número de matrícula
- Identificación oficial (INE, Pasaporte o Cartilla Militar)
- Fotografía y firma de la persona egresada interesada
La credencial tiene un costo de 200 pesos y tiene vigencia de un año y se puede renovar constantemente.
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