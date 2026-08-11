Supervivencia milagrosa: La historia de Erasto Crisanto, el pescador que pasó 15 días atrapado en un cenote en Veracruz

El pescador veracruzano Erasto Crisanto vivió una de las experiencias más extremas de supervivencia luego de quedar atrapado a más de 100 metros bajo tierra en un sistema de cuevas, donde permaneció 15 días.

Erasto desapareció el pasado 23 de julio, después de ingresar a un cenote en la zona sur de Veracruz. Tras varios días de búsqueda, fue encontrado con vida el 7 de agosto por equipos especializados que exploraron las profundidades del lugar.

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En el operativo participaron buzos de la Secretaría de Marina, especialistas extranjeros y grupos de rescate. Una de las pistas más importantes apareció cuando localizaron el arpón del pescador a unos 65 metros de profundidad, lo que permitió ampliar la búsqueda hacia zonas más profundas.

“Siempre le pedí a Dios que me rescatara o que alguien encontrara mi cuerpo, aunque no fuera con vida”. Durante 15 días, Erasto Crisanto permaneció atrapado en la oscuridad de una caverna dentro de un cenote de #Uxpanapa. “Bendito Dios que me encontraron”.🙏🛟 pic.twitter.com/nZ1qOtzzXe — Golpe Político (@Golpe_politico) August 12, 2026

Finalmente, los rescatistas encontraron a Erasto dentro de una caverna situada a más de 100 metros bajo tierra.

¿Cómo logró sobrevivir?

Una de las posibles explicaciones es que el pescador encontró una bolsa de aire dentro de la caverna, lo que habría permitido que respirara mientras permanecía atrapado.

Tras ser rescatado y llevado a un hospital, Erasto contó que había entrado al cenote mientras perseguía un robalo, pero durante la inmersión perdió la orientación y no consiguió regresar a la superficie.

El joven relató que para él, los 15 días fueron como tres, en un ambiente oscuro, húmedo y con oxígeno suficiente para sobrevivir; donde solo bebía agua del cenote.

El caso ha llamado la atención por las condiciones extremas en las que el pescador logró mantenerse con vida durante los 15 días que estuvo perdido en las profundidades.

Este marte regresó a su casa, luego de recuperarse de un cuadro severo de deshidratación y desnutrición.

En su hogar, ubicado en el poblado 14 del municipio de Uxpanapa, se reunieron cientos de personas, entre familiares, amigos y habitantes de la localidad, quienes durante dos semanas no dejaron de buscarlo.

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