Escuela Militarizada en Sayula, Jalisco, acumula ocho denuncias por maltrato; SEP busca cambios en licencias

El lamentable caso de Dafne Zapata Quintos, la joven que murió en una escuela militarizada en Tamaulipas, puso bajo la lupa este tipo de instituciones que prosperan en varias ciudades del país, algunas de ellas, incluso con denuncias por maltrato psicológico y físico en contra de los alumnos. Tal es el caso de la Escuela Militarizada Esparta, ubicada en Sayula, Jalisco.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal insistió en que las escuelas con programas militares están prohibidas, por lo que ya se revisan las autorizaciones de licencias con los municipios. Te contamos los detalles del caso.

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Denuncian maltratos en escuela militarizada en Sayula, Jalisco

De acuerdo con la investigación de la reportera Cecilia Serna de Azteca Noticias, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación por el caso de la Academia Militarizada Esparta, ubicada en el centro del municipio de Sayula, que acumula ocho denuncias de padres y madres de familia que aseguran que sus hijos sufrieron maltrato, mientras fueron alumnos de esta institución.

Los padres y madres de familia denuncian que incluso tuvieron dificultades para ver a sus hijos, además de que los adolescentes presentaban señales de maltrato físico.

¡Está prohibido! SEP pone la lupa en escuelas con programas militares

Por su parte, el secretario de Educación Pública estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, aseguró que por ley, las escuelas con programas militarizados están prohibidas en Jalisco y otras entidades del país.

Sin embargo, el titular de la SEP estatal explicó que existen academias militarizadas cuyas licencias de funcionamiento son autorizadas por los gobiernos municipales. En estos casos, se trata de instituciones que llevan a cabo actividades extra escolarizadas.

Por esta razón, la SEP está solicitando a los gobiernos municipales que las licencias se otorguen como academias y no como escuelas. El secretario estatal insistió en que las escuelas públicas y privadas deben apegarse a los planes de estudio de la SEP, por lo tanto, ninguna escuela tiene actividades que impliquen una formación militarizada.

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