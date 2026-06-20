Balacera en bar de la Álvaro Obregón deja 4 muertos

La noche deste sábado 20 de junio se reportó una balacera al interior de un bar ubicado en la calle Miguel Hidalgo de la colonia San Bartolo Ameyalco en la alcaldía Álvaro Obregón, que dejó como saldo 4 hombres muertos y una mujer detenida por ocultar el arma homicida.

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Según las declaraciones de los trabajadores del lugar, la tragedia comenzó por una riña entre un grupo de jóvenes que convivía en el establecimiento. Sin embargo, la discusión subió de tono y uno de los implicados sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.

Aunque los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguró al sujeto que comenzó la riña, el agresor terminó con una herida de bala en su muslo derecho y actualmente se encuentra en un hospital bajo estricta custodia policial, señalado como uno de los probables tiradores.

Detienen a una mujer por balacera en bar de la Álvaro Obregón

Gracias a las cámaras de videovigilancia, la policía pudo detener a las afueras del bar a una mujer de 22 años, que ahora está acusada de haber ocultado el arma con 5 cartuchos útiles, más un celular. Ahora está a disposición del Ministerio Público.

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