Un hombre fue asesinado a balazos en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), lo que derivó en una fuerte movilización por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy lunes 22 de junio.

El asesinato del hombre ocurrió el cruce de las calles Altuna y República de Perú. La víctima, de aproximadamente 35 años, habría recibido una bala en el tórax mientras se encontraba sentado.

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Fuerte movilización policiaca en el Centro Histórico de la CDMX tras el asesinato de un hombre a balazos. Los hechos ocurren en el cruce de las calles Altuna y República de Perú



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¿Qué se sabe de asesinato del hombre en el Centro Histórico?

Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quienes levataron el cuerpo e indicios como parte de las investigaciones para dar con el o los responsables.

La Policía de la CDMX mantiene acordonada la zona hasta nuevo aviso y revisa las cámaras para dar claridad a los hechos.





Otros asesinatos en CDMX

En los últimos días se han registrado varios homicidios en la CDMX, pues tan solo el sábado 20 de junio se reportó una balacera al interior de un bar ubicado en la calle Miguel Hidalgo, de la colonia San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón, que dejó cuatro muertos y una mujer detenida.

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