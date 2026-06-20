Al menos una docena de personas resultó herida en medio de un tiroteo masivo que se registró en la zona de Roseland al sur de Chicago durante la noche del pasado 19 de junio, lo cual derivó en la movilización de un importante operativo de seguridad por parte de la policía local.

De acuerdo con medios internacionales de los Estados Unidos (EUA), el tiroteo habría sido generado por dos sujetos que dispararon desde el interior de una camioneta tipo SUV, esto en contra de una multitud de personas que se encontraba en la calle W. 95th.

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¿Cómo fue el tiroteo masivo en Chicago?

Información dada a conocer por Fox Chicago, señala que el tiroteo masivo se registró alrededor de las 23:00 horas del pasado 19 de junio, por lo cual al momento del arribo de policías a la zona, se percataron de la decena de personas lesionadas.

Los primeros reportes señalan que una mujer de 32 años de edad recibió dos disparos en la espalda, además de que un hombre más de 47 años fue herido de bala en la rodilla, mientras que 10 personas más resultaron con lesiones por arma de fuego.

12 shot in Chicago drive-by mass Shooting at Juneteenth Celebration 95th and Princeton Jun 19 2026 Southside Chicagohttps://t.co/FA5Tcn6fs7® Crime Report



Officers responded to the scene in the 200 block of W. 95th Street in Roseland a little after 11 p.m., according to the… pic.twitter.com/RlPxorDwbu — SubX.News® (@SubxNews) June 20, 2026

Más de una docena de personas resulta lesionada tras tiroteo

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, el resto de los lesionados son los siguientes:

Mujer de 36 años de edad con varios disparos en varias zonas del cuerpo

Hombre de 32 años con un disparo en la cabeza (en condición estable)

Mujer de 32 años de edad con disparos en brazos y piernas

Joven de 17 años con disparo en el muslo

Mujer de 22 años con disparo en el muslo

Hombre de 30 años con lesiones diversas por arma de fuego

Hombre de 26 años con lesiones de bala en extremidades

Vale la pena mencionar que la mayoría de los lesionados, fueron trasladados a hospitales aledaños a la zona por sus propios medios.

¿Ya detuvieron a los agresores del tiroteo en Chicago?

Hasta el momento ni las autoridades locales ni medios de los Estados Unidos, han dado a conocer información relacionada sobre la detención de los dos responsables, los cuales huyeron con rumbo desconocido tras la agresión.

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