Confirmado en Huimilpan: nueva ruta de QroVan recorrerá esta zona del municipio de Querétaro

Una nueva ruta del QroVan ampliará la cobertura de transporte en Huimilpan, permitiendo conectar distintas comunidades con la zona de La Noria.

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) también confirmó que la puesta en marcha de este recorrido enlazará a la población con importantes rutas del Qrobús como la T15.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué zona recorrerá la nueva ruta QroVan?

Durante el acto de presentación, se mencionó que la inclusión del sistema QroVan busca mejorar la movilidad en Huimilpan gracias a sus características unidades, las cuales son más pequeñas que los camiones comunes del Qrobús.

El recorrido anunciado contempla:

La Noria - carretera 400, que recorrerá la calle Tolimán hasta la carretera 400

Carretera 411 - La Noria, la cual circulará por la calle Primera Huimilpan hasta la carretera 411

¿Con qué rutas de Qrobús conectará?

Durante el mismo acto, se reveló que el recorrido conectará con las rutas T15 y T16 del Qrobús. En el sitio oficial de este sistema de transporte, la ruta T15 aparece como Terminal Balvanera-Huimilpan, mientras que la T16 está registrada como Lagunillas-Alameda. Es decir, estos recorridos conectarán a Huimilpan con zonas como Balvanera, Lagunillas y la Alameda.

En el caso de la T15, la AMEQ también ha detallado que esta ruta llega hasta El Vegil, con servicio de lunes a domingo de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Horarios de la nueva ruta de QroVan en Huimilpan

De acuerdo con información difundida por el municipio queretano, los horarios de servicios de la primera ruta, en su modalidad de lunes a viernes, inicia a las 6:00 de la mañana con diversos horarios durante la mañana y la tarde.

Respecto al costo de la nueva ruta, no se ha mencionado el precio exacto tras su inauguración hace solo unos días.

¿Cuánto cuesta usar Qrobús?

Para quienes hagan conexión con Qrobús, el costo dependerá del tipo de tarjeta que utilicen. De acuerdo con el sitio oficial del sistema, la Tarjeta General tiene una tarifa de $11 pesos en el primer viaje y $5.50 pesos en el transbordo.

También hay tarifas preferentes para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. En esos casos, el costo puede bajar a $9 pesos en el primer viaje y $4.50 pesos en el transbordo.

Además, quienes forman parte de Tarifa Unidos pueden pagar $2 pesos en el primer viaje y $0 pesos en el transbordo. Estos beneficios solo aplican cuando el usuario cuenta con la tarjeta o registro correspondiente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.