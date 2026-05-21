Aprueban en Edomex que todos estos empleados tengan un día libre con goce de sueldo para realizar estudios médicos

Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron una iniciativa para otorgar un día de permiso anual con goce íntegro de sueldo a personas servidoras públicas que necesiten realizarse estudios médicos preventivos.

La propuesta, impulsada por el diputado Ernesto Santillán Ramírez, del PT, busca beneficiar a cerca de 400 mil trabajadoras y trabajadores del sector público mexiquense. El objetivo es facilitar la detección oportuna de enfermedades y permitir que los empleados puedan acudir a revisiones médicas sin afectar su salario.

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¿Quiénes podrán acceder al permiso con goce de sueldo en Edomex?

El dictamen aprobado contempla que todas las personas servidoras públicas del Estado de México y de los municipios puedan acceder a este permiso, sin importar su edad.

La reforma modificaría la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para establecer que las instituciones públicas deberán autorizar al menos un día al año destinado a estudios preventivos o de detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

🩺 La #LXIILegislaturaEdomex avaló reformas para otorgar a las personas servidoras públicas del Estado de México un día de permiso anual con goce íntegro de salario para realizarse estudios médicos preventivos.



📌 La reforma propuesta por el Dip. Ernesto Santillán Ramírez (GP… pic.twitter.com/fbNdUcNzp0 — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) April 10, 2026

¿Qué requisitos deberán cumplir los trabajadores?

La iniciativa establece que el permiso deberá justificarse mediante certificados médicos, constancias de estudios o documentos emitidos por instituciones públicas de salud.

Además, cada dependencia podrá organizar calendarios internos para otorgar las autorizaciones de manera gradual, tomando en cuenta las actividades laborales y el tipo de estudios médicos que deban realizarse los trabajadores.

Las comisiones legislativas señalaron que la intención es facilitar el acceso a revisiones preventivas sin afectar las operaciones de las instituciones públicas.

¿Por qué impulsan esta iniciativa en el Estado de México?

Durante la discusión del proyecto, legisladores de Morena, PT y Movimiento Ciudadano respaldaron la propuesta al considerar que puede ayudar a prevenir enfermedades y fomentar la atención médica temprana.

El diputado Ernesto Santillán explicó que anteriormente existían limitaciones relacionadas con la edad para acceder a este tipo de permisos, aunque actualmente padecimientos como enfermedades cardiovasculares también afectan a personas jóvenes, principalmente entre los 25 y 35 años.

Otros legisladores señalaron que muchas personas suelen posponer revisiones médicas por falta de tiempo o por complicaciones laborales, lo que puede retrasar diagnósticos importantes.

Aunque las comisiones unidas ya aprobaron el dictamen, la iniciativa todavía deberá avanzar dentro del proceso legislativo del Congreso del Estado de México antes de entrar en vigor.

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