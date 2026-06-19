El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy viernes 19 de junio y se tienen previstas lluvias y caída de granizo en varios estados, conoce cómo estará el tiempo en tu ciudad para que tomes previsiones.

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Línea seca y frente frío provocarán lluvias

De acuerdo con el reporte, una línea seca, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, divergencia en altura y el ingreso de humedad junto con la aproximación de un frente frío generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de México en interacción con la onda tropical número 8 y la 9 ocasionará chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán.

Estados donde se prevén fuertes lluvias

Las lluvias más fuertes se registrarán en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Habrá intervalos de chubascos en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Mientras que habrá intervalos de chubascos en Sonora, Tabasco y Campeche y lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.

¿En qué estados habrá altas temperaturas?

Por el contrario habrá estados donde el termómetro marque entre 30 y hasta 45°C.

Temperaturas de 30 a 35°C en Zacatecas, Aguascalientes (oeste), Guanajuato (noreste), Morelos, Yucatán y Quintana Roo

en Zacatecas, Aguascalientes (oeste), Guanajuato (noreste), Morelos, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas de 35 a 40°C en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte y este), Puebla (norte), Tabasco y Campeche

en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (norte y este), Puebla (norte), Tabasco y Campeche Temperaturas de 40 a 45°C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

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